Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin dünya yıldızı Mesut Özil’e Katar ekiplerinden yine teklif geldi. İlk başta tekliflere sıcak bakmayan Özil, Vitor Pereira ile arasındaki soğukluk devam ederse gitme ihtimalinin olduğu belirtildi.

DURUMA GÖRE CEVAP VERECEK

Sabah'ın aktardığı bilgiye göre; Real Madrid ve Arsenal döneminde de isteyen Al Sadd, bir kez daha nabız yoklamaya başladı. İlk etapta net cevap vermeyen deneyimli on numara, kapıyı hemen kapatmadı. Bir süre daha Fenerbahçe'deki durumuna bakacak.

SORUN DEVAM EDERSE KABUL EDECEK

Vitor Pereira ile aradaki soğukluğun devam etmesi halinde ise Mesut Özil'in, yönetime başvurarak Katar'a gitmek için izin isteyeceği öğrenildi.

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