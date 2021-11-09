Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a transfer ettirdiği isimlerden olan Fabrice N'Sakala bardağı taşıran bir harekete imza attı. Bu sezon 25 maç oynaması durumunda sözleşmesi bir yıl otomatik olarak yenilenecek oyuncu son maçlarda kadroya alınmadı. Kongolu sol bek bu duruma sosyal medyadan yaptığı hareketlerle tepki gösteriyor. Sporting Lizbon'a deplasmanda 4-0 kaybedilen maç sonrası, "Ljajic'i özledim" paylaşımı yapan N'Sakala, Trabzonspor maçının ardından da boş durmadı.

Yönetim öfkeli

Beşiktaş'ın ligde ve sahasında 2-1 kaybettiği maç sonrası Trabzonspor forması giyen Yusuf Sarı, "Bravo takım! Bu şehri gururlandırmaya devam edeceğiz! Yolumuz uzun ama biz inanıyoruz! Olacak inşallah" ifadelerini kullandı. Sarı'nın bu paylaşımını N'Sakala'nın beğenmesi üzerine taraftar çıldırdı. Kongolu oyuncunun bu hareketi yönetimin de tepkisini çekerken 31 yaşındaki oyuncunun kadro dışı bırakılması gündeme geldi. Böylelikle yabancı kontenjanında da yer açılmış olacak.



Trabzonspor mağlubiyetiyle zirveden uzaklaşan Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor

HIRVAT STOPER UÇTU

Vida 2 milyon € istiyor

Sezon başı sözleşmesi sona erecek olan Domagoj Vida'ya 1,6 milyon avrodan iki yıllık teklif yapıldı. Beşiktaş'tan yılda 3,5 milyon avro kazanan Hırvat stoperin isteği ise 2 milyon avronun üzerinde oldu. Yönetimin Vida'ya yeni bir teklifte bulunmayacağı öğrenildi.

KARTAL’A YENİ SPONSOR

Sular Koç’tan gelecek!

Beşiktaş Kulübü, Koç Topluluğu şirketlerinden Bal Kaynak AŞ’nin markası olan Pürsu ile sponsorluk anlaşması imzalayacak. Yapılan anlaşmayla birlikte Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün bütün tesislerinde su tedariğini Pürsu firması sağlayacak.

Beşiktaşlı Fatih Hakan Avşar: 10 puanımız çalındı! Trabzonspor maçıyla birlikte Beşiktaş'ın üzerindeki oyunların daha da belirginleştiğini söyleyen siyah beyazlı yönetici, "Kaybettirdikleri puanlar olmasa belki de liderdik" dedi

Trabzonspor uzatmada Beşiktaş'ı devirdi Ligde Hatay'a yenilen, Devler Ligi'nde dörtte sıfır çeken Beşiktaş kazanıp ayağa kalkmak istediği maçta bir şok daha yaşadı. Abdülkadir Ömür takımını öne taşıdı, Cyle Larin cevap verdi. Son sözü 90+5'te Cornelius söyledi