Türkiye Gazetesi

Fransız basınından L'Équipe, Burak Yılmaz'ın millî takım kariyerini sonlandırmayı düşündüğünü iddia etti.

Geçen yıl Lille ile şampiyonluk yaşayan ve büyük övgüler alan milli golcünün eğer Dünya Kupası vizesi alınamazsa ay yıldızlı formaya veda edeceği, Katar'a gidilmesi durumunda ise bu kararını turnuva sonrasına bırakacağı belirtildi.

Milli formayla çıktığı 74 maçta 30 gol kaydeden Yılmaz'ın Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası'na katılamaması halinde çıkacağı son 2 maçın Cebelitarık ve Karadağ olacağı ifade edildi.

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