Türkiye Gazetesi

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, 13. hafta maçı kapsamında Türkiye'de Cebelitarık ile karşılaşacak. Söz konusu karşılaşmayı, Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek.

MAÇTA YER ALACAK HAKEMLER

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Boiko'nun yardımcılıklarını Volodymyr Volodin ile Viktor Nyzhnyk üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini Viktor Kopiievskyi yapacak. Mücadelede Yevhenii Aranovskiy VAR, Viktor Matyash ise AVAR olarak görev alacak.