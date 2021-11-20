Türkiye Gazetesi

Ara transfer dönemi gelmeden, ateşi ligi ısıtmaya başladı. Savunma için alternatifleri düşünen Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu potansiyeli gördüğü Kosovalı Valmir Veliu'nun transferi için yönetime "elinizi çabuk tutun" talimatı verdi. Sarı-kırmızılı yönetimin önümüzdeki günlerde söz konusu transfer için görüşmelere başlayacağı düşünülüyor.

TERİM'İN İSTEDİĞİ İSİM BEŞİKTAŞ DA RADARINDA

Şampiy10'un haberine göre; Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Beşiktaş, Valmir Veliu'ya talip oldu. Teknik direktör Fatih Terim transferle ilgili yönetime 'elinizi çabuk tutun' talimatı verirken tecrübeli antrenörün Kosovalı genç yetenekten Kerem Aktürkoğlu etkisi bekliyor. Öte yandan Sergen Yalçın da Cyle Larin'in olası ayrılığına karşın Ahmet Nur Çebi'ye Valmir Veliu'nun ismini verdi. Fatih Terim ve Sergen Yalçın arasındaki Valmir Veliu savaşından kimin galip çıkacağı merak konusu.

Galatasaray'da Muslera endişesi Uruguay’ın Bolivya ile oynadığı maçta yediği hatalı gol yüzünden eleştirilen Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, fiziksel ve mental olarak derbiye hazırlanmaya çalışacak.

Galatasaray transferde rotayı belirledi Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek olan Feghouli, Diagne ve Mustafa'ya alternatif arayan sarı kırmızılılar Rumen Dennis Man için harekete geçecek

Galatasaray'da ocak ayı transfer planı belli oldu Tecrübeli teknik adamın ısrarla istediği Gedson Fernandes için Benfica’yla yeniden masaya oturulacak. Ayrıca artık yaşlanan Muslera’ya da yerli bir alternatif alınacak.