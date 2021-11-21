Türkiye Gazetesi

GALATASARAY 1- 1 FENERBAHÇE



MAÇTAN DAKİKALAR

43'Sol kanattan ön direğe doğru kullanılan köşe vuruşunda Halil topu karşıladı.

43'Sosa'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Novak'ın ortasında Yedlin'den seken top kornere gitti.

42'Sağ kanatta hareketlenen Ferdi'nin ortasında herkesi aşan top ters kanattan taca çıktı.

41'Galatasaray sağ kanadını kullanarak Fenerbahçe kalesine yüklenmeye çalışıyor.

38'Van Aanholt derin bir topla sol kanatta Kerem'i topla buluşturmak istedi. Ferdi araya girdi ve topu taca yolladı.

36'Oyun sık sık durmaya başladı.

34'Mert Hakan da yaşanan gerginlik nedeniyle sarı kart gören isimler arasına katıldı ve cezalı duruma düştü.

34'Marcao da sarı kart gördü.

34'Halil Umut Meler, Muslera ile aynı gerekçe ile Berke'ye de sarı kart gösterdi.

34'Gerginliğe kalesini terkederek karışan Muslera sarı kart gördü.

33'İki takımın oyuncuları arasında gerginlik yaşanıyor.

31'Mesut Özil, bu sezon Fenerbahçe forması ile ligdeki dördüncü golünü kaydetti.

30'GOL Fenerbahçe skora dengeyi getirdi... İrfan Can'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Mesut, topla beraber ceza sahasına sokuldu. Kaleci Muslera ile karşı karşıya pozisyonda sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

29'Galaatsaray bu bölümde daha fazla topla oynayarak maçın kontrolünü elinde tutmaya çalışıyor.

27'Sağ kanattan Yedlin'in yaptığı ortada arka direğe düşen topu Fenerbahçe savunması karşıladı. Ceza sahasının sol çaprazına doğru açılan topa Van Aanholt gelişine bir vuruş yaptı. Top farklı şekilde yandan dışarıya gitti.

25'İrfan Can'ın sağ kanattan arka direğe doğru yaptığı ortada topla buluşan Berisha topu kale sahasına doğru havalandırdı. Ters kanada açılan topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

24'Mert Hakan, rakip yarı alanın ilk metrelerinde Berkan ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Berkan bu faulü sonrasında sarı kart gördü.

23'Tisserand rakip yarı alanın ortalarında Van Aanholt'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

21'Fenerbahçe rakip yarı alanda pas yaparak boşluk bulmaya çalışıyor.

19'Novak'ın sol kanattan ceza sahasına doğru kullandığı taç atışında Cicaldau topu uzaklaştırdı.

19'Sosa'nın kale sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Berkan topu karşıladı.

18'Berisha sağ kanatta Berkan ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Fenerbahçe, ceza sahasının sağ yan çizgisi ile sağ taç çizgisinin arasındaki boşluktan bir serbest vuruş kullanacak.

16'Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray forması ile ligdeki üçüncü golünü kaydetti.

15'GOL Galatasaray golü buldu... Hızlı gelişen Galatasaray atağında Kerem topu Morutan'a verdi. Morutan bekletmeden topu yeniden Kerem'e aktardı. Ceza sahası yayından topla beraber içeriye sokulan Kerem, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ve topu kaleci Berke'nin solundan ağlara gönderdi.

13'Sosa'nın arka direğe doğru kullandığı serbest vuruşta Novak topu penaltı noktası ile kale sahasının arasındaki boşluğa indirdi. Feghouli bu topa müdahale etti. Havalanan topu Muslera kontrol etti.

12'İrfan Can sağ kanatta hareketlenmek isterken Kerem'in müdahalesi ile yerde kaldı. Fenerbahçe bir duran top şansı yakaladı.

10'BERKE KURTARDI! Hızlı gelişen Galatasaray atağında Kerem'in pasıyla topla buluşan Feghouli, sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı. Berke gole izin vermedi.

10'Fenerbahçe pas yaparak oyunu rakip yarı alana taşımaya çalışıyor.

9'Marcao sol çapraza uzun bir top göndererek Van Aanholt'u topla buluşturmak istedi. Ama Van Aanholt bu topa yetişemedi. Taç.

7'Paslaşılarak kullanılan serbest vuruş sonrasında sol kanatta Kerem topla buluştu. Kerem, kendisini karşılamak isteyen Ferdi'yi çalımlamak istedi. Ferdi araya girip topu taca yolladı.

6'Halil rakip yarı alanın ortalarında Tisserand ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Galatasaray bir duran top şansı yakaladı.

5'Mert Hakan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Zajc, sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Topu sağına çekip yakın direğe doğru vuruşunu yaptı. Muslera topu kontrol etti.

4'Van Aanholt'un sol kanattan arka direğe doğru yaptığı ortada hiçbir takım arkadaşı topa doğru hareketlenmedi. Berke zorlanmadan topun kontrolünü sağladı.

3'Fenerbahçe ön alanda baskı yaparak topu kazandı. Mert Hakan, ceza sahası yayının gerisinden şutunu çekti. Muslera bu topu kontrol etmeyi başardı.

2'Ferdi'nin sağ kanattan ceza sahasına doğru kullandığı taç atışında Van Aanholt topu karşıladı.

2'Fenerbahçe sağ kanadını kullanarak rakip kaleye yüklenmeye çalışıyor.

DEV RANDEVUNUN İLK 11'LERİ

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil.

FENERBAHÇE: Berke, Tisserand, Min Jae, Novak, Sosa, Mert Hakan, Zajc, Ferdi, İrfan, Mesut, Berisha.