Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında mücadele ettiği Fenerbahçe karşısından 2-1'lik mağlubiyetle hayal kırıklığı yaşadı. Maçın ardından basın toplantısı düzenleyen Galatasaray Başkanı Burak Elmas, “Halil Umut Meler’in raporunun açıklanmasını istiyoruz” dedi.

"STATTA ART NİYETLİ HAKEM VE YÖNETİM VARDI"

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe’yi sahalarında 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın hemen ardından statta bulunan basın toplantı odasında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’yi tebrik ederek sözlerine başlayan Elmas, “Fenerbahçe’yi galibiyetinden dolayı tebrik ederim. Göreve geldiğimizden beri son derece yapıcı bir üslupla Türk sporunun içinde bulunduğu bataklıktan, Galatasaray önderlik yaparak sporun buradan çıkmasını sağlayan bir durumdayız. Rakiplerimizi de yanımıza çekmeye çalışıyoruz. Sistemi düzeltme çabalarımız, sistemin içindeki çürümüş zihniyet tarafından sorgulanıyor ve engellenmeye çalışıyor. MHK ile ilgili uzun zamandır bir sistem değiştirmesi çabası içindeyiz. Yeni MHK Başkanı’nı da seçildiğinde tebrik ettik. Ama bugün bu statta çok çok çok kötü ve art niyetli bir hakem yönetimi vardı. Bu yönetimi tahmin ediyorduk. Bu hakemin daha önce de böyle performansları var. Bunu tahmin etmemize rağmen, iyi niyetli olduğumuzdan bir şans daha verelim dedik. Ama son derece art niyetli, oyunu yavaşlatmaya çalışan, teknik direktörümüz ve oyuncularımıza, kart ve kartlar verme çabası içinde olan bir yönetim vardı. Çok üzgünüm bu konuşmayı yaparken. Çok direndim. Sezon başından bu yana federasyonla ilgili, hakemlerle ilgili konuşmayalım, bu iş düzelsin, Türk sporu hak ettiği yere gelsin, bu kirli zihniyet Türk sporuna hakim olmasın dedik. Ama geldiğimiz noktada da Galatasaray’ın haklarını savunmaktan imtina etmeyeceğimizi de herkesin bilmesini isterim. Yarın TFF’den randevu talep ederek, toplantıya gideceğim. Bu toplantıda MHK başkanının da olmasını isteyeceğim. Ayrıca Halil Umut Meler’in maç raporunun da bu toplantıda açıklanmasını isteyeceğim. Daha önce de el altından bazı kulüplere verildiğini gördük bu raporların. Biz de Halil Umut Meler’in maç raporunun kamuoyuna açıklanmasını isteyeceğiz. Hakem performansının nasıl değerlendirilip değerlendirilmediğini hepimiz göreceğiz. Aslında sadece hakemin değil gözlemcilerin de performansını değerlendirme performansı bulacağız. Bu arada TFF’nin maçlara gelen üyeleriyle ilgili de bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bugün Galatasaray Stadı’na gelen TFF yetkilisi, burada nasıl davranacağını bilmeyen bir yetkiliydi. Burada nasıl davranacağını bilmeyen TFF üyelerini de buraya bir daha göndermeyin. Fenerbahçe Yönetimi’ne iyi bir ev sahipliği yapmaya çalıştık, onların da galibiyetine gölge düşürmek istemiyorum. Ama Galatasaray Stadı’nda kimse bunu Galatasaray’a yapamaz. Bir ufak serzenişim de Ali Koç başkana. O da bizimle birlikte bu ortamı yumuşatmaya çalışıyor. Fenerbahçe’nin attığı golün ardından yedek kulübesinin tamamen koşarak bizim tribünümüzün önüne gelmesi de herhalde bu ortama katkı yapmamıştır. Başkan da benimle aynı düşünüyordur bu konuda. Kendi takımlarımızın da sahada aynı şekilde davranarak Türk sporunu girdaptan çıkarmalıyız. Maça gelince, çok genç bir takımımız var. Bu maçta kayıp yaşamış olabiliriz ama geleceğe umutla bakıyoruz takımımıza çok güveniyoruz. Hocamızla bu işi başaracağız ve Galatasaray, Türk futbolunda yeni bir devrimin öncüsü olacak” ifadelerini kullandı.

"TFF YETKİLİSİ HADDİNİ BİLMEDİ"

Halil Umut Meler’in genel anlamda çok kötü bir maç yönettiğini söyleyen Burak Elmas, “Galatasaray’ın sahasında, saha ve seyirci avantajını engelleyecek bir yorum sergiledi sahada. Ben açıkçası bunu iyi niyetli yaptığını düşünmüyorum. Bir hata olur, iki hata olur ama bunlar üst üste gelince, hakem hatası olmaktan çıkıp projenin parçası haline geliyor. Hocamızı sahadan atması, bizim oyuncularımıza verdiği, vermediği kartları, faulleri hepimiz gördük. Biz oyuncu hızlandırmaya çalışırken, oyunu yavaşlatmak adına yaptıkları bizi etkiledi. Rakibi gölgeye düşürmek istemiyorum ama bu bir örnek. Rakibimize de hatalar yaptı. Rakiplerimizin de sahalarında böyle hatalar olur, onlarla ilgili de konuşuruz. Yarın arzu ederlerse, TFF ve MHK ile yaptığım toplantıya diğer kulüp başkanlarını da davet edeceğim. Bu tür kötü performanslar ve iyi niyetli olmayan hareketler Türk sporunun sorunu. Beraber halledelim. Biz kimseye ayrıcalık istemiyoruz, gelsinler beraber konuşalım. Bugün bana, yarın sana, bunlar hepimize olan şeyler” dedi. TFF yetkilisinin yaptıklarıyla ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Elmas, “TFF yetkilisi haddini bilmedi diyelim. Burada daha fazla anlatmayayım, yarın kendi yüzlerine söyleyeceğim. TFF içinde mevcut düzenden rahatsız olmayan ve bu düzenin iyi olduğunu düşünen üyeler var. Ben olduğum müddetçe, bu tarz davranan bu üyelerin bu stada girmemesi için elimden geleni yapacağım” diye konuştu.

"ÇAMURDAN BESLENEN KİŞİLER VAR"

Galatasaray’ın ligde yarışın içinde olduğunu da vurgulayan Burak Elmaz, “Bir mağlubiyet bizi bu yarıştan koparmaz. Çok genç, çok güvendiğimiz, yeni bir araya gelmiş, başarılı olacak bir takımımız var. Bu takım en az 5, 6 sene oynayacak bir takım. Ligde ve Avrupa’da en tepeye oynayan bir takım oluşturma vizyonumuz var. Bu kadar uzun vizyonlu bakan bir yönetimin ve teknik heyetin, 1 maç üzerinden sezonu değerlendirmesi, diğer bakış açısına benzer bir durum olur. Biz hem Galatasaray’ın hem de Türk futbolunun geleceğini değiştirmekte samimiyiz. Bunda ısrar edeceğiz. Sistemin bizi engellemeye çalışması benim büyük korkumdu. Çünkü bu sistemden beslenen ve bunun parçası olan insanlar, değişmesini istemiyorlar. Çamurdan beslenen kişiler var. Biz ya bu sistemi değiştireceğiz ya da bu sistem bizi yiyecek. Umarım biz sistemi değiştiririz. Çünkü bu şekilde mevcut aktörlerin Türk futbolunu getirdikleri yer aşikar. Ortada rahatça dolaşıyor olmaları da utanmadıklarının göstergesidir” dedi.



"ÇİRKİN VE KİRLİ BİR SİSTEMİN İÇİNDEYİZ"

Genel anlamda kararların yalnızca Galatasaray aleyhine verilmediğine de dikkat çeken Burak Elmas, “Bugün TFF’nin yönetiminden, kurullarından memnun olan yok. Bir takım değişiklikler oldu ama bazen Galatasaray’a, bazen Fenerbahçe’ye, her hafta birilerine bir şeyler yaparak kavga ortamını beslemeye çalışan insanlar var. Bunları besleyen insanlara kredi verip güçlenmelerine müsaade etmeyeceğiz. TFF’de de sistemsel bazı şeyler düzelmezse, diğer kulüp başkanlarıyla bunu değiştireceğiz. Oyuncumuza verilecek cezanın pazarlığını benimle yapmaya kalkan kulüp başkanı oldu. Benim oyuncuma verilecek olan potansiyel cezayı benimle pazarlık etmeye kalkan kulüp başkanı oldu. Böyle çirkin ve kirli bir sistemin içindeyiz. Bugünkü hakem performansı da sadece hakemin gününde olup olmaması değildir. Açıkçası evinde Galatasaray’ın hızını kesmek, teknik direktörünü sahadan atmak, bunların hepsi oyunun parçası. Bu oyunu kuran arkadaşlara da uyarım şudur, sadece Galatasaray’a değil her kulübe bunu dönem dönem yapıyorlar, diğer başkanlarla beraber bu sistemi onlara teslim etmeyeceğiz. Bu adamlar, Türk futbolunun geleceğinde olmayacak. Ben gerekeni söyledim. Bunu daha önce federasyona da anlatmıştım” açıklamasını yaptı.

"SİSTEMİ YÖNETEN AKTÖRLERİN BAŞARISIZLIĞI ORTADA"

Türk futbolunda bu sistemden beslenenlerin hiçbirisini rahat bırakmayacağını sözlerine ekleyen Burak Elmas, “Bütün kulüp başkanlarıyla şeffaf şekilde yapacağım bunu. Bütün yapılan hatalar o kadar aleni yapılıyor ki, biz gizli kapılar ardında yapılan pazarlıkların parçası olmayı kabul etmiyoruz ve bu kirli aktörleri temizlemek istiyoruz. Naklen yayının bugün geldiği yer ortada. Türk futbolundaki gelirlerin nereye geldiği ortada. Bu sistem içinde mücadele etmemiz gerekiyor. Sistemi yöneten aktörlerin de başarısızlığı ortada. Biz sistemin değişmesinden yanayız. Sistemden beslenen iyi niyetli olmayanların spordan temizlenmesini istiyoruz. Bu çirkin ve kötü sistemde hiçbir isim başarılı olamaz. Buraya getireceğimiz arkadaşlarımıza da iyi niyetlilerse yardımcı olmamız lazım. Bugün maç hakeminin raporunun kamuoyuyla paylaşılması lazım. Bundan sonra da hangi maç verilecek, VAR hakemine ne maç verilecek, bunların açık olması lazım. Zaten istedikleri kulüp başkanına bunları servis ediyorlar. Benim yanımda bir maç raporunu okuyan bir başkan oldu. İstenildiğinde yapılıyorsa bütün kamuoyu bu performansları görsün. Ama gelip de burada kötü niyetli şekilde Galatasaray’ı kavgaya çekme çabasına da alet olmayacağımızı kamuoyunun bilmesini isterim” dedi.

"ŞEFFAF YAYINI HER ZAMAN YAPMALARINI TAVSİYE EDİYORUM"

Kendisinin yanında bir başka kulüp başkanının raporların sızdırıldığını söylediğini ifade eden Burak Elmas, “Sistem üzerinde çalışıyoruz ama bizim iyi niyet çabalarımız kısa vadeli kötülüğü engellemiyor. Tüm takımların hakkını koruyan aktörlere ihtiyaç var. Geçiş döneminde değerlendirilecek kişilerin de değiştirilmesini isteyebiliriz federasyondan. Yarın arayacağım ve diğer kulüp başkanlarımızın da gelmesini isteyeceğim. İsimler değil, altta da çalışan bir ekip var. MHK’de aile ilişkileri var. BAL'da maç yöneten birçok hakemimiz, MHK’de tanıdığı olmadığı için başarılı olacakken hakemliği bıraktı. Asıl başındaki değil, aşağıdaki sistemdeki kötü niyetli aktörleri temizlememiz lazım. Bugün en çok üzüldüğümüz, bizim iyi niyetli şekilde, birlik beraberlik ve sükunet projemiz, kötü niyet nedeniyle sekteye uğruyor. Bu arada şunu da söylemek isterim, ne olursa olsun, kendi stadımda sahaya yabancı madde atılmasını kabul etmiyorum. Ne kadar iyi Galatasaraylı olursa olsun, hiçbir taraftarın böyle bir hakkı yok. Herkes bağırır, takımını destekler ya da protesto eder, biz bunları aşmıştık. Bu arada yayıncı kuruluş da enteresan, birçok maçta bazı detaylar verilmezken, bugünkü maçta sahaya atılanlara dek birçok detay verdiler. Bu doğrudur, bunu her maçta yapmalarını da istiyorum. Bugün çimlerin içine kadar giren bir çekim yapmışlar, bütün statlarda bu şeffaf yayını her zaman yapmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

"GALATASARAY'IN OYUNUNA MÜDAHALE EDİLDİ"

Beşiktaş maçında hakemin performansının kötü olduğunu ama hakemin maçı bu kadar etkilemediğini söyleyen Burak Elmas, “Ama oradaki maçta bizim performansımızı hakem, bugünkü kadar etkilemedi. Kazananların, uzun vadede kazananların, kısa vadedeki kayıplardaki hareketleri, başarıları belirler. Biz her zaman önce kendi içimize bakarız ve bunları düzeltiriz. Avrupa’nın tepesine kadar kendi içimizde eleştiriler yaparak doğruyu bulduk. Kazanmadığımız zamandaki hareketlerimiz, bizi başarıya götüren davranış biçimidir. Bugünkü maç apayrı bir maç. Rakibimiz kazandı, tebrik ediyorum. Ama bugün Galatasaray’ın oyununa müdahale edildi. Beşiktaş maçında hatalar yapıldı ama böyle bir müdahale olduğunu düşünmüyorum” dedi.

"BİZ TFF'Yİ İBRA ETMEDİK"

TFF’yi ibra etmediklerinin de altını çizen Elmas, “Biz TFF’yi ibra etmedik, çekimser kaldık. O gün geldiğimiz zaman biz federasyonla, bir takım konuların değişmesi gerektiği konusunda bazı mutabakatlara vardık. Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu’nun bağımsız seçimiyle alakalı, naklen yayın ihalesinin aktif olduğu süreci kulüplerin götürmesi konusunda mutabık kaldık. Bu sebeple ibra etmedik, çekimser kaldık. Bazı konularda ilerleme de sağladık. Takımımın, teknik heyetin ve projemizin sonuna kadar arkasındayız. Hocamız bir gün burada, sahada kenarında tahrik edilmeyip konuşabilirse, o da size cevabını verir. Projemizin başında nasıl heyecanlıysak, bugün de aynı şekilde heyecanlıyız” diyerek sözlerini tamamladı.