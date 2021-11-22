Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın kötü gidişin Alanya’da da devam etmesi üzerine açtı ağzını yumdu gözünü. Başarısız skorların alındığı maçlarda oyuncularına ince göndermelerde bulunan tecrübeli çalıştırıcı bu defa sözünü esirgemedi. Medyaya verdiği demeçte “Önceki skorların sorumluluğunu alıyordum ama bu maçtaki isteksizliğin, mücadele eksikliğinin sorumluluğunu almıyorum” diyen Sergen Hoca ardından gittiği soyunma odasında da oyuncularını haşladı.

KAZANMA ARZUSU YOK

Soyunma odasında önce derin bir sessizlik vardı. Ardından Sergen Yalçın’ın konuşması başladı. Tam bir hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Yeteneklerinizi kaybetmiş gibisiniz. Geçen sezonki oyunu, aynı plan ve kadroyla oynamaya çalışıyoruz ama içinizde kazanma arzusu yok. Ne yaptığınız belli değil. Bu futbolu içinize sindirebiliyor musunuz?” dedi. Daha önce kötü skorlar sonrası arkadaşlarını motive edici konuşmalar yapan Atiba ve Josef de bu defa sessizliğe gömüldü.



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor mağlubiyeti sonrası sert açıklamalarda bulunmuştu

BU DEFA TERSİNE REKOR

Beşiktaş, Sergen Yalçın döneminin en kötü günlerini yaşıyor. 2019-20 sezonunda takımın başına geçen Yalçın, 13 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yeniliyle 26 puan toplamıştı. Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan siyah-beyazlı takım, Yalçın yönetimindeki ilk 13 maçta 7 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 22 puan elde etmişti.

WELINTON GİTMELİ!

Alanyaspor maçında takımın ilk golü yediği pozisyonda büyük hata yapan Welinton hedef tahtasında. Siyah beyazlılar sosyal medyadan Brezilyalı oyuncuya büyük tepki gösterirken, 32 yaşındaki oyuncunun N’Sakala gibi kadro dışı bırakılması için yönetime çağrıda bulunuldu.

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