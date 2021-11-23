Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, olay, Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi Galatasaray NEF Stadyumu girişinde yaşandı. Stat girişinde çalışma yapan vinç, bir anda devrildi. Olayda vinç sepetinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vinci kaldırma çalışmaları sürüyor

Galatasaray'a 'nef'is sponsor! Gelirini ikiye katladı Galatasaray, Nef firması ile stat isim sponsorluğu konusunda anlaştı. 10 yıl için 725 milyon TL'lik anlaşmaya imza atılırken Başkan Burak Elmas, "Biz 1-2 seneyi değil 10-20 yıllık dönemi kurtarmaya çalışıyoruz. Bu para borca gidecek" dedi.