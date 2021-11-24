Galatasaray derbisinde gol atan ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu Mesut Özil, sakatlığı nedeniyle Olympiakos maçında forma giyemeyecek.
İDMANLARA ÇIKARILMADI
Mesut Özil'in derbi sonrası bileğinin şiştiği ve idmana çıkamadığı öğrenildi. Bu durum sonrası sarı-lacivertli takımın sağlık heyeti oyuncuyu dinlendirme kararı aldı.
OLYMPİAKOS MAÇINDA YOK
Mesut Özil Galatasaray derbisinde attığı golle tekrar Fenerbahçe taraftarının gönlünü almıştı. Pereira'dan formayı kapan Mesut Özil'in Göztepe karşılaşmasına kadar yetişmesi bekleniyor.
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