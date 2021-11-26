Türkiye Gazetesi

Ligde şampiyonluk yarışının uzağında kalan, Avrupa’da beş maçta da sahadan eli boş ayrılan Beşiktaş’ta birçok oyuncu bu sezonki performansıyla beklentilerin çok uzağında kaldı. Bu isimlerin başında gelen isim ise Alex Teixeira. Shakhtar Donetsk formasıyla Şampiyonlar Ligi’ndeki performansları unutulmadığı için siyah beyazlılarda büyük heyecana yol açan Brezilyalı yıldız hayal kırıklığı yaşatıyor.

SERVET ÖDENİYOR

İmza parası olarak 900 bin avro verilen ve bonuslarla birlikte toplamda Beşiktaş’ın bu sezon kasasından 3,4 milyon avro çıkaracağı Brezilyalı yıldız 12 maçta sadece iki gol atabildi. Asist yapma özelliğiyle de öne çıkan Teixeira bu hünerini ise hiç kullanamadı. Ajax yenilgisi sonrası teknik direktör Sergen Yalçın’ın “Çok farklı beklentiler içerisinde olduğumuz özel bir oyuncu ama katkı yapamıyor” dediği Teixeira’nın çıktığı maç sayısı ve yıllık kazandığı ücret dikkate alındığında şu ana kadar attığı her gol 1,7 milyon değerinde.



Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynadığı son karşılaşmada sahadan 2-1 mağlup ayrıldı

YALÇIN SIFIR ÇEKTİ

Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın başında Avrupa kupalarında yedi maça çıkarken hepsinden hüsranla ayrıldı. Bu maçlar şöyle: PAOK: 1-3, Rio Ave 2-4 (Maç 1-1 bitti, penaltılarla Rio Ave kazandı), Borussia Dortmund 1-2, Ajax: 0-2, Sporting Lizbon 1-4, Ajax: 1-2, Sporting Lizbon: 0-4.

MAÇ CUMARTESİ

Beşiktaş’ın cumartesi günü Giresunspor ile oynayacağı maçın pazar gününe alınması için TFF’ye yaptığı başvuru reddedildi. Siyah beyazlılar, kendileri gibi Avrupa maçı oynayan F.Bahçe’nin lig maçı için bir gün daha fazla dinlenecek olmasını örnek göstermişti.

Kartal'ın yüzü gülmüyor: Beşiktaş Ajax'a boyun eğdi Temsilcimiz Ghazzal'ın penaltı golüyle öne geçti. Oyuna giren Sebastien Haller 15 dakikada bulduğu iki golle Kartal'ı yıktı. Beşiktaş beşinci maçında da puansız kaldı ve Avrupa’ya veda etti.

Beşiktaş evindeki son maçta da puan alamadı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, 5. hafta mücadelesinde sahasında Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 mağup oldu.