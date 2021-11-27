Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Ligde ve Avrupa'da çıktığı son beş maçı da kaybeden Beşiktaş bu akşam kâbus gibi gidişata evinde son vermek için sahaya çıkacak. Giresunspor'u misafir edecek olan siyah beyazlılar, hem galibiyeti hatırlamak hem de taraftarıyla barışmak istiyor. Daha da önemlisi Sergen Yalçın ve öğrencileri temiz bir sayfa açarak şampiyonluk yarışında yeniden iddialı olmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın dünkü idmanda oyuncularıyla yaptığı toplantıda motive edici konuşmalar yaptı.

Size güveniyorum

Artık bahanelerinin kalmadığını ve yeniden yükselişe geçeceklerini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı “Camia ayağa kalkmamızı istiyor. Bu sadece benim elimde olan birşey değil. Birlikte başaracağımızdan eminim çünkü sizin kalitenize ve yeteneklerinize güveniyorum. Artık sahada inanmayan, mücadele etmeyen oyuncu görmek istemiyorum” dedi. Sergen Yalçın’ın konuşmasının ardından siyah beyazlı futbolcular da Giresunspor maçında galip geleceklerinin sözünü verdi.

Ajax maçının ardından taraftardan Sergen’e çağrı: Takımı ayağa kaldır Dün akşam Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu 5’inci maçında Ajax'a 2-1 mağlup oldu. Kara kartallar evinde aldığı mağlubiyetle Avrupa defterini kapatmış oldu. Vodafone Park'ta karşılaşma sonunda ise teknik direktör Sergen Yalçın, taraftarlar tarafından tribünlere çağrıldı. Taraftarlar, deneyimli hoca için "Sergen takımı ayağa kaldır" ve "Söz ver bize Sergen, söz ver bize" tezahüratı yaptı.

Beşiktaş'ta Teixeira hayal kırıklığı: Bir golü 1,7 milyon euro Beşiktaş’ın büyük umutlarla transfer ettiği Alex Teixeira, yıllık 3,4 milyon avro kazanıyor ama şu ana kadar çıktığı 12 maçta sadece 2 gol atabildi, asisti ise yok.