Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın kendi sahasında ağırladığı Giresunspor'a karşı gösterdiği kötü performans ve ağır mağlubiyet, taraftarın tepkisini topladı. Tiribünlerden Yalçın'a, "Sergen takımı ayağa kaldır" şeklinde gelen tezahüratlara teknik adamdan, şoke eden bir tepki geldi. Sergen Yalçın taraftara, "Sahada ben oynamıyorum" diyerek sitem etti

"OYUNCULARIN DAHA FAZLASINI YAPMASI GEREKİYOR"

Beşiktaş taraftarı, Giresunspor'a 4-0 kaybedilen maçın ardından tribünleri terk etmeyerek teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki gösterdi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan deneyimli hoca taraftara cevap verdi. Sergen Yalçın yaptığı açıklamada, "Beşiktaş büyük camiadır, altından kalkar. Taraftar takımı ayağa kaldır diyor ama ben oynamıyorum sahada. Oyuncuların daha fazlasını yapması gerekiyor. Takım ancak böyle ayağa kalkar" ifadelerini kullandı.

Sergen ağır yenilgi sonrası net konuştu: İstifa dahil seçenekler gündemimde Giresunspor karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından tepkilerin odağına oturan Sergen Yalçın, yönetimle görüştüğünü ve istifanın gündemind eolduğunu söyledi.

Kartal evinde ağır yaralı Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu.