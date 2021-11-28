Türkiye Gazetesi

İtalya Birinci Futbol Ligi Serie A'nın 14. haftasında Inter, deplasmanda Venezia'yı 2-0 yendi. Venedik'te oynanan karşılaşmada ilk golü 34. dakikada milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu kaydetti. İk yarı Inter'in üstünlüğüyle sona ererken Çalhanoğlu 57. dakikada yerini Matias Vecino'ya bıraktı.

Inter, ikinci yarıda farkı açmak için yüklenirken, aradığı golü 90+6. dakikada penaltıdan Lautaro Martinez ile buldu. Inter, deplasmanda Venezia’yı 2-0 yenerek puanını 31'e yükseltti ve 3. basamaktaki yerini korudu. Inter, bu galibiyetle ve maç fazlasıyla ligin ilk iki basamağında yer alan Milan ve Napoli ile puan farkını 1'e indirdi.

Venezia ise bu sezonki 7. yenilgisini Inter’den aldı ve haftayı puansız kapattı.

Öte yandan, 14. haftada bugün oynanan ve Atalanta'nın Juventus'u 1-0 yendiği maçta, Atalanta kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral performansıyla Serie A'nın sponsoru TIM tarafından “maçın en iyisi” seçildi.

İyi ki varsın Cimbom! Avrupa galibiyetleri ülke puanını yükseltti G.Saray’ın topladığı puanlar yüzümüzü güldürdü. Eğer bir sıra daha yükselip 15’inci sıraya çıkamazsak gelecek sezon Avrupa kupalarında beş yerine dört takımımız olacak