Türkiye Gazetesi

CAHİT EROĞUL

Ligde fırtınalar estiren Trabzonspor, Karagümrük karşısında da hızını kesmedi. Zirveyi hegemonyası altına alan bordo mavililer, rahat bir galibiyetle şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. Trabzonspor, son dört haftadaki yokluğunu saymazsak Bakasetas dışında ezberlenmiş kadrosuyla sahadaydı. Karagümrük’ün ise üç oyuncusu cezası sebebiyle sahada değildi. Maça hızlı başlayan Trabzonspor, Luckassen’in Djaniny’ye müdahalesinde VAR uyarısı sonrası 15’inci dakikada penaltı kazandı.

NWAKAEME O NE?

Topun başına geçen Djaniny’nin vuruşunu kaleci Viviano çeldi. Ancak yine VAR’dan gelen uyarıda Karagümrük kalecisinin çizgi ihlali yaptığı tespit edilince atış tekrarlandı, bu defa Djaniny tabelayı değiştirdi: 1-0. İlk yarının son dakikasında Nwakaeme öyle bir gol kaçırdı ki, hem kendisi hem de seyredenler inanamadı. Arka direk dibinde yarım metreden boş kaleye dokunan Nijeryalının vuruşunda top çizgiye paralel bir şekilde gitti, defans uzaklaştırdı.



Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti

ÖMÜR HARİKA VURDU

İkinci yarıda oyunda üstünlüğünü daha da artıran bordo mavili takım Cornelius’la müsait bir kafa pozisyonunu harcarken Abdullah Avcı ilk değişikliğini Djaniny-Berat ile yaptı. İki dakika sonra 62’de Abdülkadir’in nefis golü farkı ikiye çıkardı. Avcı 10 dakika sonra Abdülkadir ve Trondsen’i de kenara alıp dinlenmeye çekti. Kalan dakikalarda iki taraftan da tabelayı değiştirecek vuruşlar gelmedi.

NE İSTEDİYSEM VERDİLER

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Avcı “İkinci bölgede merkezi kapatıp kenarlara yönlendik. Fırsatlar yakaladık. Penaltı bulduk, kaçırdıklarımız var, gol var... Ne istediysem, çalıştıysam oyuncular cevap verdi buna. Topun arkasından koştular ama bunu fedakârca yaptılar. Seyircimiz bizimle değildi ama enerjileri bizimleydi. Seyircimizi bütün tribünleri sonraki maça bekliyorum. Henüz şampiyon olmadık” diye konuştu.

ÜÇ HAFTADIR YOKTU

Sakatlıkları geçen Bakasetas ile Koita, müsabakanın 21 kişilik kadrosuna dâhil edildi. Ligin 12. haftasındaki Beşiktaş müsabakasında sakatlanan ve yaklaşık üç haftadır forma giyemeyen Bakasetas ile sekiz haftadır şans bulamayan Koita kulübede görev bekledi.

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