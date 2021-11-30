Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 14'üncü haftası sona ererken zirvenin 16 puan gerisinde kalan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 5 maç sonunda da puanla tanışamadı. Son olarak Giresunspor'a 4-0 mağlup olan siyah beyazlı ekipte Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın durumu görüşüldü ve Yalçın ile devam kararı alındı.

Bu doğrultuda ara transfer dönemi için çalışmalara başlayan Kara Kartal, gündemine eski golcüsü Cenk Tosun'u aldı.

TOSUN'DAN 58 MAÇTA 11 GOL

İngiliz basını bu transfer gelişmesini duyururken, Cenk Tosun'a önerilen teklifi de açıkladı.

Haberde, Beşiktaş'tan Everton'a Romelu Lukaku'nun yerini doldurması için transfer edilen Tosun'un forma giydiği 58 maçta sadece 11 gol attığı ve bu rakamın bir forvet için oldukça kötü olduğu kaydedildi.

İki korkunç sakatlık yaşayan Tosun'un sözleşmesinin önümüzdeki yaz sona ereceği ve Everton'ın ilk golcülerinin Dominic Calvert-Lewin ve Richarlison olarak görüldüğü belirtildi.

BEŞİKTAŞ ESKİ OYUNCUSUNU GERİ İSTİYOR

Haberde, Everton'ın sözleşmesi sona erecek olan Cenk Tosun ile imzalamak istemediği ve Beşiktaş'ın eski oyuncusunu geri istediği iddia edildi.

Beşiktaş'ın, Cenk Tosun'un şu anda Everton'dan aldığı yıllık 3.8 milyon Euro'nun sadece 4'te 1'ini ödeyebileceği kaydedilirken, 30 yaşındaki golcünün bu indirimi kabul ederse Beşiktaş forması giyebileceği belirtildi.

Beşiktaş'ın Kadıköy planı Yönetimin 'Sana güveniyoruz' mesajını verdiği tecrübeli çalıştırıcı Sergen Yalçın, "İhtiyacımız üst üste iki maç kazanmak. Ardından Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yeneriz" dedi.

Beşiktaş yönetimi antrenmanda: Sergen Yalçın'a sahada tam destek Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yola devam karar almış, Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu da hocaya güvenlerinin tam olduğunu belirtmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından bugün yapılan antrenmanda Başkan Çebi ve Futbol A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ, teknik ekibi ve takımı yalnız bırakmadı.