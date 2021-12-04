Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Hem millî takımın hem de Fenerbahçe’nin yıldız kalecisi Altay Bayındır’ın talihsiz sakatlığı sonrasında eldivenleri giyen Berke Özer, yükselen formuyla dikkati çekiyor. Altay’ın sakatlığı sonrasında çıktığı ilk üç maçta kalede güven vermeyen Berke, sarı lacivertlileri devre arasında kaleci transferi planları yapmasına sebep olmuştu. Ancak Galatasaray derbisiyle birlikte kalesinde devleşmeye başlayan Berke, kurtarış yüzdesini yüzde 43’ten yüzde 54’e çıkardı ve bu plan şimdilik askıya alındı.

Uzun yıllar oynarım

Son iki maçta kalesine gelen altı şuttan dördünü kurtaran Berke, topu oyuna sokma başarısını ise yüzde 87 gibi oldukça yüksek bir orana çıkarmayı bildi. Berke’nin yükselen formunun ardında yaptığı özel antrenmanlar ve terapiler geliyor. Her gün fazladan çalışmaya devam eden Berke, takımın birinci kalecisi olmayı hedefliyor. Performansını her geçen gün artırmayı hedeflediğini söyleyen Berke Özer “Hayalimin takımındayım. Bu takımın birinci kalecisi olmak istiyorum” dedi.

PEREIRA'DAN ŞUT EMRİ

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Vitor Pereira antrenmanların büyük bölümünü hücum varyasyonlarına ayırıyor. Özellikle orta saha oyuncularından hücuma daha fazla katkı sağlamalarını isteyen Portekizli oyuncularından bol bol şut çekmelerini istedi.

HER YERDE VAR

Fenerbahçe’nin başarılı orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu oynadığı her bölgede takıma yaptığı katkıyla ön plana çıkıyor. Portekizli hoca Vitor Pereira’nın vazgeçilmezi olan genç oyuncu bu sezon orta sahanın solunda ve sağında forma giydi. Ferdi, 4’lü savunmada ise sağ bek ve sol kanatta görev aldı.

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