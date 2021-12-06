Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’ın ligdeki serbest düşüşü Altay karşısında da devam etti. Son dört haftadır galibiyet alamayan (3 beraberlik, 1 mağlubiyet) Aslan bu maçlarda toplamda 9 puan bıraktı. Lider Trabzonspor’un da kazanmasıyla 16 puan geriye düşen sarı kırmızılılarda moraller de taban yaptı. Başta Teknik Direktör Fatih Terim olmak üzere tüm teknik ekip, Florya’nın havasını değiştirmek ve takımı perşembe günü oynanacak Lazio maçına hazırlamak için kolları sıvadı.

Adım adım gidelim

Lazio ile UEFA E grubunda liderlik mücadelesi verecek olan Cimbom’da Terim oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Arka arkaya gelen bu sonuçlar hepimizi üzüyor. Ama şimdi odaklanmamız gereken başka bir kulvarda, kritik maçımız var. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Lazio maçına kadar başka bir şey konuşup düşünmenizi istemiyorum. Adım adım gideceğiz. Önce gruptan lider çıkacağız, ligi perşembeden sonra konuşacağız" diyerek Avrupa'yı işaret etti.



Sahasında Altay ile berabere kalan Galatasaray, Lazio maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

MORUTAN DÖNÜYOR

Sezon başı büyük umutlarla transfer edilen Morutan formayı unuttu. Galatasaray’ın son 3 resmî maçına yedek kulübesinde başlayan Rumen oyuncu tekrardan on bire girmek için ekstra çalışmalar yapıyor. Fatih Terim Cicaldau’nun yokluğunda Lazio karşısında Morutan’ı on birde sahaya sürmeyi planlıyor.

SÜRPRİZ GOLCÜ

Beijing ile olan sözleşmesi ay sonu bitecek olan Cedric Bakambu menajerler vasıtasıyla G.Saray’a önerildi. 30 yaşındaki golcü isim için sarı kırmızılıların net bir cevap vermediği öğrenildi. 2018 yılında 40 milyon avroluk bonservisle Beijing transfer olan Kongolu bu sezon 13 maçta 5 gol attı, 1 de asist yaptı.

Galatasaray tükeniyor! Evinde Altay ile berabere kaldı Altay'dan Pinares'in golüne Halil cevap verdi. Diagne ile üç puanın eşiğine gelen Cimbom, Bamba'nın penaltı golüyle iki altın puan daha kaybetti, zirveden biraz daha uzaklaştı

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 23 yaşındaki oyuncu Eylül 2020'de Erzincanspor'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti. Kerem'in adı son dönemde Lyon ve Marsilya kulüpleri ile anılıyordu.

Avrupa fatihi Galatasaray'ın ligde denemediği kalmadı Fatih Terim önce istikrar adına kadroyu bozmadı, genç isimler bile tempoyu kaldıramadı, yedek kuvvetlere şans verip rotasyonu denedi, ancak o da sonuç vermedi