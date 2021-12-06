Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş'ın tarihî kötü gidişatında geçen sezon çok iyi performans gösteren oyuncuların formsuzluğu büyük rol oynuyor. Bu isimlerin arasında en çok dikkat çekenlerden biri de Rachid Ghezzal. Geçen sezon 18 gol ve 8 asistle şampiyonluğun mimarlarından olan Cezayirli bu sezon 2 gol attı, 1 asist yaptı. Ghezzal'ın paslarının gole dönüşmemesinde büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen beklenen katkıyı sağlayamayan Batshuayi'nin etkisi çok yüksek. Belçikalı yıldız, geçen sezon Aboubakar'ın gösterdiği performansın yanına bile yaklaşamıyor. Ghezzal da "Attığım paslar gol olmuyor" diyerek teknik ekibe dert yanıyor.

Çıkması yaramıyor

Siyah beyazlı takımın sahadaki en yetenekli ayağı olan ve geçen sezonki kilit açıcı rolüyle 'Sihirbaz' lakabını alan Ghezzal buna rağmen oyundan da en çok alınan isim durumunda. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın değişiklikte gözünün ilk gördüğü isim olan Ghezzal'ın oyundan alınması bu zamana kadar iki defa skoru değiştirdi. Çaykur Rizespor ile oynanan ve 3-0 kazanılan ligin ilk maçında skor 2-0 sürerken kulübeye geçen 29 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a İstanbul'da 2-1 kaybedilen maçta 89'da kenara alınmış ve akabinde oyun akmadan kullanılan serbest vuruşta Kartal'ın tek golü gelmişti.



Beşiktaş, Dortmund maçı hazırlıklarına başladı

DEĞİŞİKLİK SEBEBİ TAKTİK GEREĞİ

Sezon öncesi Beşiktaş'a tekrar geri dönmek için Sergen Yalçın'ın göreve devam etmesini şart koşan Ghezzal da hocasının ilk fırsatta kendisini oyundan almasından rahatsız. Yıldız oyuncu neden çok sık oyundan alındığını sorduğunda Sergen Yalçın'dan, "Senden memnunum. Değişikliklerin sebebi taktiksel" cevabını aldı.

DORTMUND MESAİSİ

Beşiktaş yarın Borussia Dortmund ile yapacağı Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçın hazırlıklarına başladı. Bugün özel bir uçakla Almanya'ya gidecek olan Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Mert Günok, Kevin N'Koudou, Alex Teixeira ve Gökhan Töre kafilede yer almayacak.

Beşiktaş yokları oynuyor Çıkış maçı olarak gözüken Kasımpaşa karşılaşmasında sahadan beraberlikle ayrılan Beşiktaş yokları oynuyor.

Beraberlikle sonuçlanan maç sonrası Sergen Yalçın'dan ilk açıklama: Takımı toparlamak için her şeyi yapıyoruz Kasımpaşa deplasmanından çıkan beraberlik sonrası açıklama yapan teknik direktör Sergen Yalçın, takımı toparlamak için her şeyi yaptıklarını söyledi.