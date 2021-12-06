Türkiye Gazetesi

Bu sezon Galatasaray kadrosuna dahil olan Rumen Alexandru Cicaldau, başarılı performansıyla ülkesinin spor gündemine damga vurdu. Sarı-kırmızılı takımın orta sahasının kilit isimlerinden olan Rumen yıldız, Gazeta Sportulilor'da yapılan oylamada 3 kategoride en yüksek oyu alıp, kasım ayının en iyi Rumen futbolcusu seçildi.

CICALDAO ÜÇ KATEGORİDE DE BİRİNCİLİĞİ ELDE ETTİ

Gazeta Sportulilor editörleri, gazete okuyucuları, eski futbolcular ve önemli teknik direktörlerin kullandığı oylar sonucunda 3 kategoride de en yüksek oyları alan Alexandru Cicaldau kasım ayının en iyi Rumen futbolcusu seçildi.

Srı-kırmızılı ekibin Universitatea Cravio'dan 6.5 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Cicaldau bu sezon sarı-kırmızılı formayla Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde 18 maça çıktı. Rumen yıldız bu müsabakalarda 4 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

Cicaldau: Galatasaray'a imza attığım için çok mutluyum Galatasaray’ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılılara transferi için mutlu olduğu söyledi.

Galatasaray'da Cicaldau imzayı attı Galatasaray SK, Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna kattığını resmen duyurdu.