Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmasında Göztepe, sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Göztepe'nin 2-1'lik skorla galibiyeti elde etmesiyle sonuçlanan maçtan sonra kaleci İrfan Can Eğribayat, tüm arkadaşlarının statta yanına koşmasıyla alakalı gerekçeyi anlattı. 5.5 aylık bebeğini yakın zamanda kaybettiğini söyleyip normalde sahada olmayacağını söyleyen Eğribayat, eşinin isteğiyle maça çıktığını söyledi.

"BEBEĞİMİZ İÇİN OYNA"

Teknik Direktör El Maestro'nun maça gelmemesini istediğini söyleyen İrfan Can, "Ben bu maçta oynamayacaktım normalde. Eşim bana 'Bebeğimiz için oyna' dedi. Bugün de 3 tane top direkten döndü. Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum. Hayat devam ediyor, inşallah bunları da atlatacağız. Hocamıza teşekkür ediyorum. Bana, '20 gün, 1 ay gelme' dedi. Ben, takımımla olmak istedim" ifadelerini kullandı.

Göztepe'den Atakan Çankaya açıklaması: Bu karar kabul edilemez Fenerbahçe maçında İrfan Can Kahveci ile yaşadığı olay nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen futbolcusu Atakan Rıdvan Çankaya ile ilgili açıklama yapan Göztepe, bu kararın kabul edilemez olduğunu belirterek olayın görüntüleriyle birlikte savunma yapacaklarını açıkladı.

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