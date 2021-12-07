Bursaspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. TFF’den yapılan açıklama şu şekilde: “Bursaspor Kulübü'nün 05.12.2021 tarihinde oynanan Altaş Denizlispor-Bursaspor, Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”
Bursaspor'u karıştıran iddia: Yüz milyonlarca Euro calındı Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, kulüpten yüz milyonlarca Euro calındığını iddia etti.
PFDK'dan, Bursaspor’a para ve bloke cezası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) TFF 1. Lig'de oynayan Bursaspor’a para ve bloke cezası verdi.
Bursaspor PFDK’ya sevk edildi
07.12.2021 - 18:31 | Son Güncelleme: 07.12.2021 - 18:38
Türkiye Gazetesi
Bursaspor Kulübü, Denizlispor maçındaki saha olayları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
Bursaspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. TFF’den yapılan açıklama şu şekilde: “Bursaspor Kulübü'nün 05.12.2021 tarihinde oynanan Altaş Denizlispor-Bursaspor, Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”
Etiketler : bursaspor,pfdk,maç,olay,
812633 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/812633.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
1. Lig
S.
Takım
O.
G.
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Süper Lig Fikstür
16.Hafta Maçları
10.12.2021 20:00
Altay - Atakaş Hatayspor
11.12.2021 13:30
Vavacars Fatih Karagümrük - Konyaspor
11.12.2021 16:00
Başakşehir - Kasimpaşa
11.12.2021 16:00
Rizespor - Göztepe
11.12.2021 19:00
Fraport Tav Antalyaspor - Trabzonspor
12.12.2021 13:30
Adana Demirspor A.ş. - Gzt Giresunspor
12.12.2021 16:00
öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Alanyaspor
12.12.2021 19:00
Beşiktaş - Yukatel Kayserispor
13.12.2021 18:00
Sivasspor - Galatasaray
13.12.2021 20:30
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
MKE ANKARAGÜCÜ
15
9
3
3
14
30
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
13
9
1
3
9
28
03
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
14
8
3
3
12
27
04
EYÜPSPOR
14
8
3
3
6
27
05
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
14
8
1
5
10
25
06
YILPORT SAMSUNSPOR
14
6
4
4
2
22
07
TUZLASPOR A.Ş.
13
6
3
4
4
21
08
İSTANBULSPOR A.Ş.
14
6
2
6
2
20
09
KOCAELİSPOR
14
6
2
6
-2
20
10
GENÇLERBİRLİĞİ
14
6
2
6
-4
20
11
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
14
5
4
5
2
19
12
ADANASPOR A.Ş.
15
5
4
6
-2
19
13
NASADOGE MENEMENSPOR
14
5
3
6
-5
18
14
BURSASPOR
14
5
2
7
-2
17
15
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
15
5
2
8
-5
17
16
ALTAŞ DENİZLİSPOR
14
4
3
7
-7
15
17
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
14
4
2
8
-6
14
18
ALTINORDU
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4
1
10
-14
13
1. Lig Fikstür
16.Hafta Maçları
10.12.2021 20:00
Kocaelispor - Erzurumspor
10.12.2021 20:00
Gençlerbirliği - Altaş Denizlispor
11.12.2021 13:30
Beypiliç Boluspor - Adanaspor
11.12.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü - Royal Hastanesi Bandirmaspor
11.12.2021 16:00
Tuzlaspor A.ş. - Nasadoge Menemenspor
11.12.2021 19:00
Balikesirspor - Bereket Sigorta ümraniyespor
11.12.2021 19:00
Istanbulspor - Eyüpspor
11.12.2021 19:00
Bursaspor - Manisa Futbol Kulübü
12.12.2021 19:00
Yilport Samsunspor - Ankaragücü