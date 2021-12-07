Bursaspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. TFF’den yapılan açıklama şu şekilde: “Bursaspor Kulübü'nün 05.12.2021 tarihinde oynanan Altaş Denizlispor-Bursaspor, Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

Bursaspor'u karıştıran iddia: Yüz milyonlarca Euro calındı Bursaspor'u karıştıran iddia: Yüz milyonlarca Euro calındı Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, kulüpten yüz milyonlarca Euro calındığını iddia etti.

PFDK'dan, Bursaspor’a para ve bloke cezası PFDK'dan, Bursaspor’a para ve bloke cezası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) TFF 1. Lig'de oynayan Bursaspor’a para ve bloke cezası verdi.