Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Teknik adam konusunda şanssız olan ve bir türlü istikrarı sağlayamayan Fenerbahçe’de Vitor Pereira döneminin belki de en önemli yanı genç kazanımlardı. Genelde yedek bırakılan ve hamle oyuncusu olarak düşünülen Ferdi Kadıoğlu on bire girdi. Altay Bayındır’ın sakatlığında kaleyi devralan Berke Özer güven verdi. Genç isimler Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler de süre aldıkları zamanları iyi değerlendirdi.

GENÇLER MUTLU

Bu verilen ışığında yönetim de harekete geçti ve dört isme yeni mukavele önerdi. Millî takım konusunda kesin kararını vermeyen ancak Türkiye’yi tercih etmesi beklenen Ferdi Kadıoğlu ile kaleci Berke Özer’e 5 yıllık sözleşme teklif edilirken 20 yaşındaki Muhammed ve 16 yaşındaki Arda Güler’e ise 6 yıllık kontrat sunuldu. Futbolcuların da yönetimin teklifinden dolayı mutlu oldukları ve olumlu baktıkları belirtildi.

TFF AÇIKLADI: FB-BJK MAÇI 19 ARALIK'TA

Spor Toto Süper Lig’de 7 haftalık fikstür açıklandı. 19. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 19 Aralık Pazar günü saat 19.00’da oynanacağı duyuruldu. 23. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor mücadelesi ise 23 Ocak Pazar günü saat 19.00’da. Bu arada Spor Toto Süper Lig’e 24 Ocak-1 Şubat 2022 tarihleri arasında FIFA millî maç takvimi sebebiyle ara verilecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe kadına şiddete karşı sahada: İlk derbi heyecanı Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Galatasaray ve Fenerbahçe kadın takımları Nef Stadı'nda özel maçta mücadele etti.

Fenerbahçe'den 'Attila Szalai' açıklaması Fenerbahçe'den Attila Szalai hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklama geldi.