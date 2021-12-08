Türkiye Gazetesi

FF 3. Lig 1. Grup'un 16. haftasında oynanacak olan Elazığspor - Bursa Yıldırımspor maçı için bordo-beyazlı yönetimden radikal bir karar geldi. Elazığspor Store’den satışa sunulan Bursa Yıldırımspor maçı biletleri 1 TL olarak açıklandı. Sezon boyunca 10 TL’den satılan maç biletlerini Bursa Yıldırım maçı için 1 TL olarak belirleyen yönetim, seyirci desteğini arkasına almak istiyor.

Beşiktaş'ta ayrılık raporu: Üç ismin bileti kesildi Sergen Yalçın performanslarını beğenmediği Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve N'Sakala'dan vazgeçti. Üç oyuncunun da ocak ayında gönderilmesine karar verildi.

El Salvador’dan yeni bir adam daha: Bitcoin ile uçak bileti satılacak El Salvador’dan Bitcoin’le ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. El Salvador Başkanı Nayip Bukele yaptığı açıklamada, havayolu şirketi Volaris'in El Salvador’a uçuşlarda Bitcoin kabul edeceğini duyurdu.

Açık bilette '12 saat önce' şartı kaldırıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan ve otobüs yolculuğu yapacak vatandaşlara yönelik olan açık bilette '12 saat önce' şartının, mağduriyetleri gidermek adına 'sefer başlayıncaya kadar' olarak değiştirildiğini açıkladı.