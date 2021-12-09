Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın kötü gidişatının ardından bir süredir istifa etmesi beklenen Sergen Yalçın, Kayseri maçının akabinde görevini bırakacağını duyurdu. Söz konusu gelişmenin ardından akıllara Beşiktaş'ın yeni hocasının kim olacağı ve bu doğrultuda adı geçen adaylar geldi. Listenin başını çektiği öngörülün Rıza Çalımbay ile ilgili Fanatik'in ortaya çıkardığı bir detay ise teknik adamın öngörüsünün tuttuğu yönünde.

"BEŞİKTAŞ İSTERSE, BEDELSİZ AYRILIR"

Beşiktaş'ta yönetim rotayı hoca arayışına çevirdi. Akıllara gelen ilk isim ise Rıza Çalımbay oldu. Sivasspor 'da gösterdiği başarılı grafik ile akıllarda yer edinen Çalımbay'ın sözleşmesinde yer alan 'Beşiktaş isterse, bedelsiz ayrılır' maddesi dikkat çekiyor. Gelen bilgilere göre Beşiktaş tecrübeli teknik adamla bir araya gelerek şartları konuşacaklar.

"ŞU AN GERÇEKTEN HABERİM YOK"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Rıza Çalımbay, bir gazetecinin "Beşiktaş'ın teknik direktörlüğü ile ilgili isminiz geçiyor ve basında yer aldı. Neler söylersiniz?" şeklindeki sorusuna, "Benim şu an hiçbirinden haberim yok. Gerçekten haberim yok. Ben antrenman yaptım ve antrenman biter bitmez söyleşiye geldim. Bu sorularla burada karşılaştım. Bu konu ile ilgili bir şey söylemek şu anda mümkün değil. Önceliğimiz Galatasaray maçı. Sivas ve camia için çok önemli. Takımımız ve bizler için çok önemli. Tek düşüncemiz maçı iyi şekilde bitirmek" yanıtını verdi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın görevinden ayrıldı. Bugün Başkan Ahmet Nur Çebi ile biraraya gelen 49 yaşındaki teknik adam, görevini bırakma kararı aldığını iletti. Yalçın daha sonra futbolcularla vedalaştı.

Kayseri maçında veda edecek: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bitiyor Dolmabahçe'de pazar günü takımın başında son maçına çıkmaya hazırlanan tecrübeli çalıştırıcı Sergen Yalın, siyah beyazlı taraftarlardan özür dileyerek görevi bırakmak istiyor.