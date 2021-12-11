Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Vitor Pereira’nın deyimi ile lige göre ikinci planda görülen UEFA Avrupa Ligi maratonu tamamlandı. Fenerbahçe, grubu üçüncü sırada tamamladı ve Konferans Ligi için play-off hakkı kazandı. Ve şimdi lige dönüldü. Galatasaray derbisinde görevine son verilmesi beklenen Pereira galibiyet ve devamında gelen sonuçlarla koltuğunu (şimdilik) korumuştu. Ancak her maç âdeta teste giren Portekizli teknik adam devre arasına kadar şanslı bir fikstüre sahip. Şöyle ki pazar günü oynanacak Gaziantep FK maçı sonrası “İstanbul” avantajı söz konusu.

ÇOK KRİTİK MAÇLAR

Şu anda diğer büyüklere göre lider Trabzonspor’a en yakın olan ve psikolojik olarak umudunu koruyan tek takım sarı lacivertliler. Liderin 12 puan gerisindeki Kanarya son 4 maçından 2 beraberlik ve 2 galibiyet çıkardı. Ve en kötü olduğu dönemde puan ve puanlar alması takım üzerindeki ölü toprağını atmasına sebep oldu. Yönetim bir yandan hoca alternatifini hazırda tutmaya çalışsa da galibiyetler ve şampiyonluk ümitlerinin sürmesi Pereira’nın ömrünü uzatıyor. İşte bu kritik maçlar da hem takım adına hem hoca için büyük önem arz ediyor.

ON BİRE YER AYIRTTI

Sarı lacivertlilerde genelde yedek kuvvet olarak düşünülen ve şans bulduğunda bunu iyi kullanmaya çalışan Serdar Dursun, son lig maçında 29 dakikaya üç gol birden sığdırmıştı. Çok formda olan 30 yaşındaki forvet oyuncusu Gaziantep FK maçına on bir başlayacak.

LİDERLİK İÇİN

Alman ekibi E. Frankfurt, Kadıköy’den 1-1 beraberlikle ayrılırken Olimpiakos'un Antwerp'e yenilmesiyle grubunu lider tamamladı ve doğrudan son 16 turuna yükseldi. Bild gazetesi Frankfurt'un tek golünü atan Sow'u ön plana çıkarıp “Grup zaferi böyle olur!” yorumunu yaptı.

7 MİLYONLUK NEFES

Avrupa Ligi’ni üçüncü bitiren Fenerbahçe, 1 galibiyet ve 3 beraberlik aldı toplamda 1 milyon 260 bin avro gelir kazandı. Katılım payı (3.63 milyon avro) ve katsayı primi (2,5 milyon avro) da eklenince Fenerbahçe’nin bu sezon Avrupa Ligi’nden elde ettiği gelir toplamda 7 milyon 390 bin avro oldu. Kanarya, Konferans Ligi Play-Off turunu da geçerse 300 bin avro, son 16’ya kalırsa 1 milyon avro daha kazanacak.

Play-off turundaki muhtemel rakipler

Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

Partizan (Sırbistan)

Bodo Glimt (Norveç)

Randers (Danimarka)

Slavia Prag (Çekya)

PAOK (Yunanistan)

Vitesse (Hollanda)

Karabağ (Azerbaycan)

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan ve yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe'den keyifsiz kapanış | Eintracht Frankfurt ile berabere kaldı Daha önce Konferans Ligi'ni garantileyen temsilcimiz, ülke puanına katkı yapmak için kazanmak istediği grubundaki son maçında Sow'un golüne Berisha ile karşılık verebildi.