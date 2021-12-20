Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Spor Toto Süper Lig’de 17 karşılaşmada 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek en yakın rakibi Konyaspor’a 9 puanlık fark attı. Bordo-mavililer şampiyonluk yolundaki ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’a tarihi puan farkı attı. Trabzonspor sarı-lacivertlilere 14 siyah beyazlılara 17 ve sarı-kırmızılılara ise 18 puan fark attı.

BORDO MAVİLİLERİN EN YAKIN TAKİPÇİSİ FENERBAHÇE

İstanbul'un 3 büyükleri arasında puan farkı olarak bordo-mavililere en yakın takipçi Fenerbahçe, ligde oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 28 puan topladı. 5. sırada yer alan İstanbul ekibinin Trabzonspor ile arasındaki puan farkı ise 14. Beşiktaş ise oynadığı 17 maçta 7 galibiyet 4 beraberlik ve 6 yenilgi elde etti. Süper Lig'de 9. sırada yer alan siyah-beyazlıların ise Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 17. Galatasaray ise oynadığı 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi elde etti. 11'nci sırada yer alan sarı-kırmızılılar 24 puan toplarken Trabzonspor ile arasındaki puan farkını ise 18 çıkardı.

48 PUANLA SEZONUN İLK YARISINI TAMAMLAMAYI PLANLIYOR

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısı bu hafta oynanacak olan maçlarla tamamlanacak. 42 puanla lider konumda olan Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Altay ve Medipol Başakşehir maçlarını kazanarak 48 puanla sezonun ilk yarısını tamamlayarak rakipleriyle arasındaki puan farkını daha da açmayı hedefliyor.

Fırtına yıktı geçti! Trabzonspor işi ilk yarıda bitirdi Trabzonspor, rakibe top göstermediği (yüzde 78'e 22) bölümde Cornelius'un skorer oyunu ile sonuca gitti. Norveçli 1 gol, 1 asistle öne çıktı. Nwakaeme'nin yokluğunda Djaniny de tabela yaptı.