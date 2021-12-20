Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi sonrası büyüyen yönetim ve teknik direktör öfkesi sonrası ilk adım geldi. Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırma kararı alarak sözleşmesini feshetti.

FENERBAHÇE'DEN PEREIRA AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbol A takım teknik direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

KOÇ DÖNEMİNDE 8 TEKNİK DİREKTÖR GELİP GEÇTİ

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, göreve geldiği 2018 yılından bu yana 8 teknik adam ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertlilerde Phillip Cocu 15, Erwin Koeman 9, Ersun Yanal 54, Zeki Murat Göle 2, Tahir Karapınar 9, Erol Bulut 34, Emre Belözoğlu 10 ve Vitor Pereira 25 müsabakada sahada yer alırken, bu isimlerin hepsiyle beklenen başarıya ulaşılamadı.

KULİSLERDE KENAN KOÇAK SESİ

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ayrılmasının ardından Türkiye A Milli Takım Antrenörü Kenan Koçak'ın takımın başında yer alacağı konuşuluyor. Geçtiğimiz gün oynanan Beşiktaş derbisini de takip eden Koçak, locada Başkan Ali Koç ile bir süre sohbet etmiş ve bu durum takımın başına Kenan Koçak'ın geçeceği iddialarını güçlendirmişti.

VITOR PEREIRA KİMDİR?

Vitor Pereira, 26 Temmuz 1968'de Portekiz'in Espinho şehrinde dünyaya geldi. Futbol kariyeri boyunca ülkesi Portekiz'den ayrılmayan Pereira, Avanca, Oliveirense, Esmoriz, Estarreja, Fiaes, Sao Joao Ver, Lobao'da forma giydi. 1996 yılında futbolu bırakan Portekizli, 2004 yılında kulübeye geçiş yaptı.

Sanjoanense, Espinho ve Santa Clara'da yardımcı antrenör olarak çalışan Pereira, 2010'da Porto'ya geçiş yaptı, 2011'de 1. adam oldu. Portekiz'in en köklü ekiplerinden olan Porto'da 2 yıl geçiren Pereira, 92 maçta 2.26 puan ortalaması yakaladı. Başarılı hoca, Porto kariyerinde 4 kupa kazandı. Pereira'nın Porto'su; 2011/2012 ve ve 2012/2013'ü Portekiz Şampiyonu ve Portekiz Süper Kupa Şampiyonu olarak tamamladı.

2013/2014 sezonunun başında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile anlaşan Vitor, sadece 33 maçta görev aldı ve takımdan ayrıldı. Kısa süreli Suudi Arabistan macerasının ardından Avruya'ya Olimpiakos ile dönen Portekizli hoca, Yunanistan'da lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı.

Avrupa'da Porto ve Olimpiakos'ta kupaları kazanan Pereira'nın yolu 2015/2016'da Türkiye'ye düştü. Fenerbahçe yönetiminin, 11 Haziran 2015'te 2 yıllık sözleşme imzaladığı Pereira'yla birlikteliği 14 ay sürdü.

Fenerbahçe sonrası 1860 München'nin başına geçen Pereira, 20 maçta görev aldıktan sonra Çin yolunu seçti. Shanghai'ın başına geçen Portekizli, 117 maçta 2.03 puan ortalaması yakaladı. 2017-2020 arası görev aldığı Çin Süper Ligi ekibine ilk sezonunda kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşatan Pereira, bu süreçte bir de Çin Süper Kupası kazandı. Çin’den 2 kupa kazanarak ayrılan Pereira, Ocak 2020'den beri takım çalıştırmıyordu.

Pereira Ali Koç'a sahip çıktı ve ekledi: Umrumda değil Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Vitor Pereira, 2-2 beraberlikle sona eren Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Aynı oyuncuyu iki kere boş bıraktık, iki kere gol yedik. Kazanmak için her şeyi yaptık. Hakkımda söylenenler olsa da ben Fenerbahçe'de mutluyum" dedi

Yönetim kararını verdi: Fenerbahçe Pereira ile devam Beşiktaş maçına iki gün kala Fenerbahçe camiasının aklı derbide değil teknik direktör değişikliğinde. Ancak yönetim devre arasından önce Pereira’yı göndermeyi düşünmüyor.

Kredi peşindeki Pereira'nın derbi umudu: Hedef görevde kalmak Galatasaray galibiyetiyle eşikten dönen Vitor Pereira, yine kritik bir dönemeçte. Şampiyonluk inancını koruyan Portekizli, Beşiktaş’ı yenip araya seriyle girerek görevde kalmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de yönetim pes etti ama Pereira istifa etmiyor Vitor Pereira’nın sadece Başkan Ali Koç’ta olan kredisi Gaziantep’te tükendi. Sarı lacivertli taraftarlar isyan bayrağını açtı. Yönetim de pes etti. Ama hoca istifa etmiyor.