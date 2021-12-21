Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 18. haftasında Başakşehir, GZT Giresunspor’u 3-1 mağlup etti. Maç sonrası Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, açıklamalarda bulundu. Her maçın zor olduğunu belirten Gümüşdağ “1 maçı daha geçtik. Giresunspor da çok başarılı bir süreç yaşıyor. Lige bu sene çıkmalarına karşın iyi bir performans sergilediler. Performanslarından dolayı tebrik ediyorum. Bizim açımızdan bakarsak başta Emre Hoca olmak üzere bütün futbolcuları kutluyorum. Önemli bir maç. Her maç ayrı bir atmosfer ama gerçekten iyi oynayıp iyi mücadele ettik. Galibiyetle bitirdiğimiz için mutluyuz. İnşallah cumartesi günü oynayacağımız maçı da geçip devre arasına hazırlanacağız” dedi.

"YURT DIŞINDAN DA TEKLİF VAR"

Göksel Gümüşdağ, Edin Visca'yı Trabzonspor'un istediği iddialarına ilişkin de konuştu. Gümüşdağ "Visca bugün 1 gol attı, 1 asist yaptı. Türkiye’ye gelen yabancılar içinde rekora doğru koşuyor. Özellikle asist konusunda Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak gibi. Bu hafta maçımız var. Visca bu takımın en önemli oyuncularından birisi. Kendisine her zaman teklif geldi. Şu anda Türkiye’den ve Avrupa’dan teklif var. Bu hafta sonundaki maçı bitirelim, önümüzdeki hafta bunların hepsini değerlendireceğiz. Visca yaklaşık 10 yıldır burada. 10 yıldır gerek Avrupa’dan gerek Türkiye’den takımlar istedi. Geçen yıl da önceki yıl da istediler. Devre arası geliyor, bunların hepsini değerlendireceğiz. Visca bizim en kıymetli oyuncularımızdan birisi. O gün geldiğinde değerlendiririz. 1 maçımız daha var. Türkiye’den sadece 1 takım değil, en az 2 takım istiyor. Yurt dışından da teklifler var. Sadece Visca değil birkaç oyuncumuza teklifler var” ifadelerini kullandı.

“TRANSFERLER EMRE BELÖZOĞLU’NUN RAPORUNA GÖRE BELİRLENECEK”

Transfer konusunda Emre Belözoğlu’nun raporunu beklediklerini söyleyen Gümüşdağ, “Bu haftayı hayırlısıyla bitirelim, Hoca’nın raporuna bakalım. Hangi bölgeye ne ihtiyaç var, yeni transfere ihtiyaç var mı, vereceğimiz oyuncular var mı, bunların hepsine rapor doğrultusunda yönetim kurulu olarak karar veririz. Futbolcumuz için de kulüp için de en doğru kararı alırız” şeklinde konuştu.

“ŞAMPİYONLUK İÇİN OYNUYORUZ”

Şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacaklarını aktaran Göksel Gümüşdağ, şöyle devam etti: 8 yıldız biz hep zirveyi kovalayan bir takım olduk, Başakşehir’in başka bir ezberi yok. Şampiyonluk yaşamış bir takımız ve hep yarışın içinde olup zirveyi zorlayacağız.

Visca’ya göre plan Sport-1’in haberine göre Abdullah Avcı, eski öğrencisine sağda, Nwakaeme’ye solda ve Ekuban’a da ortada veya önde şans verecek.

Avcı, eski öğrencisi Visca'yı istiyor Gelecek sezonun planlarını yapan bordo mavili takımda listenin ilk sırasında Başakşehir’in Boşnak yıldızı yer alıyor.

Ahmet Ağaoğlu: İrfan Can Kahveci ve Visca ile ilgilenmiyoruz Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek Süper Kupa’yı müzesine götüren Trabzonspor’da başkan Ahmet Ağaoğlu, takımın her zaman üzerine koyarak devam ettiğini söyledi. Ağaoğlu, ayrıca İrfan Can ve Visca'nın transfer iddialarıyla ilgili de iki oyuncunun listelerinde olmadığını vurguladı.