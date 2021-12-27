Türkiye Gazetesi

Bugün İstanbul 13. Ağır Ceza mahkemesinin Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu ile diğer isimler hakkında verdiği beraat kararı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onandı.

3 Temmuz 2011'de başlayan 'Futbolda Sözde Şike Kumpası' davasında ceza yargılaması süreci bugün sona erdi. İstanbul 13. Ağır Ceza mahkemesinin Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu ile diğer isimler hakkında verdiği beraat kararı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onandı.

“CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN”

Fenerbahçe 'nin eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu, yaptığı paylaşımda "3 Temmuz 2011 de başlayan, ceza yargılaması süreci bugün sona ermiştir.İst.13.Ağır Ceza Mahkemesinin Sn.Aziz Yıldırım,Sn.İlhan Ekşioğlu, ben ve yargılanan diğer dava arkadaşlarımız için vermiş olduğu BERAAT KARARI Yrg.5.Ceza Dairesi tarafından ONANMIŞTIR. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

2020 yılında 5'inci Ceza Dairesi'nin aldığı karar sonrasında şike yapmakla suçlandığı davada hakkında beraat kararı verilen Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın yargılandığı duruşmanın, yeniden görüşülmesi gerçekleşmişti.

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a zehir zemberek sözler Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'ın yaptığı sert açıklamaların ardından, Yıldırım'ın kendisiyle uğraşmasının nelere mal olacağını görememiş olduğunu söyleyerek, 'Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz2 şeklinde tepki verdi.

Aziz Yıldırım, Ali Koç'a adeta savaş açtı Yıldırım "Tarihi tersten yazıyorlar. Seni affetmem bunu bil Ali Koç. Seni bu seyirciyle göndereceğim, bunu bil. Sen Aziz Yıldırım olamazsın, ben sokakta büyüdüm. Sen pamuklara sarıldın. Sen 3 Temmuz'un içinde yoksun” dedi.