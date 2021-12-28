Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı, 19. hafta maçları ile tamamlandı. Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, lig sonunda da zirveyi bırakmadı. 46 puanla liderliği elde tutan Trabzonspor'un ardından 39 puanı olan Konyaspor ikinciliği göğüsledi.

LİG İKİNCİSİ KONYA BEŞİKTAŞ'A EVİNDE MAĞLUP OLDU

Konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, 46 puanla sezonun ilk yarısı sonunda zirvede yer aldı. Ağırladığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden İttifak Holding Konyaspor, 39 puanla Trabzonspor'un ardından ikinci sıranın sahibi oldu.

Bu iki takımı 33 puanlı Medipol Başakşehir, 32'şer puanlı Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor takip etti. Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, 28 puanla 7. sırada kendine yer buldu. Beşiktaş'ın 1 puan gerisinde kalan Galatasaray ise 27 puanla ilk yarıyı 10. sırada tamamladı.

Düşme hattında ise 15'er puanı bulunan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Kasımpaşa ile 17 puanlı Çaykur Rizespor yer aldı.

19. HAFTA SONUÇLARI

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Kasımpaşa-Altay: 2-0

Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor: 0-1

Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 0-0

Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: 0-1

Göztepe-Adana Demirspor: 1-1

Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1

Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-0

Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: 3-0

İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: 1-0

Karaveli yönetimindeki Beşiktaş, ilk yenilgisini Konya’da aldı Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'la karşılaşan Beşiktaş, 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Aslan 7 maç sonra kazandı: Galatasaray 2-0 Antalyaspor Süper Lig'in 19. ve ligin ilk devresinin son maçında 7 haftadır kazanamayan Galatasaray, evinde Antalyaspor'u 2-0 yenerek galibiyet hasretine son verdi. Fatih Terimsiz sarı kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu'nun bir gol bir asistle yıldızlaştığı maçta 'gitti bitti' denilen ligde umuda tutundu. Cimbom'un diğer golünü ise sahaya kaptan çıkan Feghouli kaydetti.

Fenerbahçe: 2 - Yeni Malatyaspor: 0 Son haftalarda puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor karşısında 2-0 galip geldi. Kanarya, lider Trabzonspor'un iki puan kaybettiği haftada Novak'ın golüyle öne geçti, Pelkas skoru perçinledi. Kadıköy'de tribünler galibiyete rağmen yönetimi istifaya davet etti.