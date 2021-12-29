Türkiye Gazetesi

Süper Lig lideri Trabzonspor kupa maçında ağırladığı Boluspor'u1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Abdullah Avcı on birini ligde fazla şans veremediği oyunculardan kurdu. Maçın başında TFF 1. Lig ekibi tehlike üretti. 6. dakikada Bregu'nun sert şutu direkten dışarı gitti. 42. dakikada Koita ceza sahası dışında aldığı topla birlikte rakiplerinden sıyrılarak kale sahası ön çizgi sağ çaprazına indi, vuruşunda meşin yuvarlak rakip defansa takıldı.

BAKASETAS GİRİNCE

İkinci yarıya Bakates'la başlayan Trabzonspor olgun ataklarını arttırdı. Fakat ilk net fırsatı Bolu buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Dejvi Bregu, sol çaprazdan sert vurdu, kaleci Erce Kardeşler golü önledi. Bordo mavililer 48. dakikada öne geçti. Bakasetas'ın pasını alan Koita on sekiz çizgisinden vurdu, kaleci Selmani'nin de hatasıyla top ağlarla buluştu: 1-0. Kalan dakikalar net fırsat getirmeyince Trabzonspor zorlanmadan tura uzandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı

ABDULLAH AVCI: TRANSFER YAKINDA

Kupa maçının ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Trabzonspor'un olduğu her yerde yarışmak ve kazanmak vardır. Kazandık, tur atladık" derken, "Bir tecrübeli stoper alacağız. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yakında açıklanır" dedi.

Liderin, PAOK forması giyen stoper Sverrir Ingi Ingasson için resmî teklif yaptığı öğrenildi.

Trabzonspor genç yıldızın peşinde: Doğukan taze kan Devre arası transfer listesinde Edin Visca ve Efecan bulunan bordo mavililer, uzun vadeli olarak da 22 yaşındaki hücumun çok yönlü ismi Doğukan Sinik'i düşünüyor.

Avcı'nın ustalık eseri: Trabzonspor'dan müthiş istatistik Abdullah Avcı yönetimindeki Karadeniz ekibi, en yakın takipçisine 10 puanlık fark atarken ilk 10'daki takımlara karşı 5 galibiyet ve 4 beraberlik aldı, liderliği sonuna kadar hak etti.