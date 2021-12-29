Türkiye Gazetesi

Şampiyonluğun ardından lige kötü başlayan Beşiktaş, hücum bölgesinde yaşadığı problemi Cenk Tosun’la çözecek. Geçirdiği uzun sakatlık sonrası sezonu Everton’da tamamlamayı planlayan 30 yaşındaki Cenk Tosun için harekete geçildi. Tosun, Everton’da bu sezon sadece 1 maçta 7 dakika görev alabildi.

6 AYLIĞINA KİRALANACAK

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin “"Kendisine her zaman kapımız açık" dediği Cenk'le anlaşmaya varıldı. Beşiktaş yönetimi, İngiliz ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek Cenk'i ilk etapta 6 aylığına kiralamayı planlıyor.

KİRALAMA BEDELİ ÖDEMEK İSTEMİYORLAR

Siyah-Beyazlılar, maliyetleri düşük tutma adına kiralama bedeli ödemek istemiyor. Cenk Tosun’la masaya oturulup, uzun vadeli mukavele yapmak istiyorlar. Beşiktaş yönetimi şimdiden Everton’la görüşmelere başladı.

Cenk Tosun bu sezon sadece 1 maçta görev alabildi.

Karaveli yönetimindeki Beşiktaş, ilk yenilgisini Konya’da aldı Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'la karşılaşan Beşiktaş, 1-0'lık skorla mağlup oldu. Siyah beyazlılar ligin flaş ekibi Konya karşısında çok sayıda fırsattan faydalanamadı. Ghezzal'la direkten döndü. 90'da Ahmed Hassan Beşiktaş'ın yeni hocası Önder Karaveli'ye ilk yenilgiyi yaşattı.

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'a ihraç şoku İdari ve Mali Genel Kurulda başkanlık yaptığı dönem mali ve idari yönden ibra edilmeyen Fikret Orman’ın kulüpten ihracı için yapılan oylama kabul edildi.

Tribünlere çağrılan Önder Karaveli gözyaşlarına boğuldu: Beşiktaş seninle gurur duyuyor Beşiktaş dün akşam kendi sahasında Göztepe’yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından tribünlere çağırılan teknik sorumlu Önder Karaveli, "Beşiktaş seninle gurur duyuyor" tezahüratları sonrası gözyaşlarını tutamadı. Taraftar ile Önder Karaveli arasında duygusal anlar yaşandı.