Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçlar sonrası Vitor Pereira ile yollarını ayırmıştı. Portekizli teknik diretörün gönderilmesinin ardından takımın başına kimin getirileceği konusunda birçok isim gündeme gelmişti. Bu teknik direktörlerden biri de Yılmaz Vural'dı. Deneyimli hoca hakkındaki Fenerbahçe iddialarına TGRT Haber'de yayınlanan Hakan Dede ile Spor Bülteni'nde cevap verdi.

"FENERBAHÇE'Yİ İYİ TOP OYNATIRIM"

Fenerbahçe'yi çok istediğini belirten Yılmaz Vural, "Fenerbahçe'ye iyi top oynatırım" dedi. Fenerbahçe'nin antrenörsüz bir dönemde olduğunu ve bazı yöneticilerle görüştüğünü belirten Yılmaz Vural, "İnşallah Ali Bey'in aklına girer de bizi de Fenerbahçe takımına yakıştırır, oraya getirir. Ben orada olursam kimseyi mahcup etmem." dedi. Fenerbahçe camiası ile uyum içerisinde çalışacabileceğini vurgulayan Vural, "Diğer gelecek alternatiflerden daha fazla iş yapacağımı düşünüyorum" diye konuştu.

Yılmaz Vural: Gözlerim açık gidecek Yılmaz Vural; yediden yetmişe her futbolseverin sempatik bulduğu, saygıyla yaklaştığı, hatta büyük takımların başında mutlaka görmek istediği bir teknik direktör. Heyecan adamı Yılmaz Hoca da doğrusu çok iddialı. İşte “Ben futbolun kara kutusuyum” diyen Yılmaz Vural’dan futbol üzerine doyumsuz sohbet...

Yılmaz Vural'dan 'Milli Takım' paylaşımı Milli Takım teknik direktörlüğüyle adı anılan Yılmaz Vural, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Vural, "Tüm güzel yorumlarınızı tek tek okuyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız" dedi.