Türkiye Gazetesi

Emin ULUÇ

Süper Lig’in ilk yarısına Kadıköy’de Malatya galibiyetiyle nokta koyan Fenerbahçe, dün Türkiye Kupası’na aynı sahada Afyonspor müsabakasıyla start verdi. 2. Lig Kırmızı Grup’ta son 5 maçını kazanarak 3. sıraya yükselen Afyon karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan sarı lacivertlilerde hedef ne olursa olsun turu geçmekti. Ancak ilk yarıda beklenen gol gelmedi. Orta sahaların direkt olarak geçildiği karşılaşmada Fenerbahçe’nin atakları Valencia, Rossi ve Burak Kapacak tarafından katledilirken, kontralarla etkili olan Afyon da son pas beceriksizliğiyle skordan uzaklaştı.

FENER UZATMALI TURLADI

İki takım arasındaki farklar saymakla bitmez elbette ama Afyon’un doğru oyunu sergileme çabası Fenerbahçe’nin önündeydi. Biraz daha yetenekli olsalar Kadıköy’de tarihi bir faciaya imza atabilirlerdi. Sahanın en kötülerinden Meyer’in çizgiden çıkardığı top ilk yarının en önemli pozisyonuydu. İkinci yarıya Meyer, Rossi ve Burak yerine Mert Hakan, İrfan ile Zajc hamlesiyle başlayan Fenerbahçe, Osayi ve Serdar Dursun’un da katılmasıyla oyunun kontrolünü tamamen ele aldı. Uzatmalarda önce Valencia’nın penaltısıyla öne geçti, Osayi-Samuel ise turu perçinledi.

Enner Valencia bu sezon sarı lacivertli formayla resmî maçlarda sekiz gole yükseldi.

YİNE İSTİFA ÇAĞRISI

Ligdeki son Malatya maçında olduğu gibi Fenerbahçe tribünleri dün de 'Yönetim istifa' tezahüratları yaptı. Tribünlerin bir bölümü Ali Koç'u istifaya çağırırken diğer bölümü ise istifa seslerini ıslıklarla bastırmaya çalıştı.

OSAYI-SAMUEL İDDİALI: KUPAYI İSTİYORUZ

Fenerbahçe'de aldığı penaltı ve attığı golle maça damgasını vuran Osayi-Samuel, "Bu kupayı almak istiyoruz. Maçı takım halinde kazandık. Ben de katkı verdiğim için mutluyum. Fakat istikrarlı olmalıyım" şeklinde konuştu.

Yılmaz Vural TGRT Haber'de açıkladı: Fenerbahçe'yi çok istiyorum Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural hakkında çıkan Fenerbahçe iddialarını TGRT Haber canlı yayınında cevapladı. Hakan Dede ile Spor Bülteni'ne bağlanan Vural, "Fenerbahçe'yi çok istiyorum, iyi top oynatırım" açıklamalarında bulundu.

Slaven Bilic Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu: Dedikodudan ibaret Süper Lig’in ilk yarısını 32 puanla tamamlayan Fenerbahçe’de teknik direktör arayışı devam ediyor. Vitor Pereira ile yollarını ayıran Sarı-Lacivertli takımın Hırvat teknik adam Slaven Bilic ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti. Bilic, sessizliğini bozarak Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu.