Türkiye Gazetesi

TFF 3. Lig ekiplerinden olan Ofspor’da maaşlarını alamayan futbolcular ilginç bir yöneteme başvurdular. Hep birlikte video çekerek ‘Fesupanallah’ şarkısını söyleyen futbolcular, başkana anlamlı bir göndermede bulundu.

FUTBOLCULARDAN İLGİNÇ GÖNDERME

TFF 3. Lig ekiplerinden olan Ofspor’da maaşları ödenmeyen futbolcular, çektikleri video ile sosyal medyada gündem oldular. Futbolcular çektikleri videoda 'Fesupanallah' şarkısının sözlerini değiştirerek, "Arkası gelmez ödemelerin bıktık illallah. Bize de bir gün peşinat yatar, yatar inşallah. Böyle gelmiş böyle gidecek korkarım valla. Yok mu çaresi Başkan, fesupanallah" dediler.

BAŞKANDAN CEVAP GECİKMEDİ

Futbolcular tarafından paylaşılan video sonrası kulüp başkanından da ilginç bir cevap geldi. Kulübün resmi hesabından Peaky Blinders dizisindeki bir sahneye dublaj yapıp cevap veren başkan, "Kimsenin lanet parası Ofsporum'da kalmadı. Niye kalsın ki? Sözlerimizi tuttuk. Paralar ödenecek. Ödeyeceğiz oğlum. Siz benim evlatlarımsınız" mesajını verdi.

Başkanın göndermesi;

Siz benim evlatlarımsınız.

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