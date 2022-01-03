Türkiye Gazetesi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, milli takım tercih hakkını kullandı. TFF A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Kadıoğlu'nun tercihini A Milli Takım'dan yana kullandığını açıkladı.

Kadıoğlu'nun Türkiye'nin yanı sıra Hollanda ve Kanada'yı tercih etme hakkı bulunuyordu.

"TERCİHİNİN TÜRKİYE'DEN YANA OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

NTV'nin haberine göre Altıntop, "Ferdi Kadıoğlu bizi aradı ve milli takım tercihinin Türkiye’den yana olduğunu ve Türkiye’yi seçtiğini söyledi. Mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

Daha önce Hollanda alt yaş gruplarında forma giyen Ferdi Kadıoğlu, son olarak Hollanda U21 formasıyla 18 maçta 1 gole imza atmıştı.

Kadıoğlu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 2 gol atıp 1 asist yaptı.

MART'A KADAR KARAR VERECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Kasım ayında verdiği röportajda Ferdi Kadıoğlu ile iligili konuşan Kuntz, genç futbolcu ile görüştüklerini ve Kadıoğlu'nun biraz zamana ihtiyacı olduğunu söylediğini belirtmişti.

Kuntz, "Birkaç hafta önce Ferdi ile Riva'da bir görüşme yaptık, kendisiyle toplantı yapmak istedim. Planlamalarımızdan bahsettim. Milli Takım'da oynatmak istediğimiz oyun tarzından söz ettim. Oldukça verimli geçti" diyerek, "Biraz daha süreye ihtiyacı olduğunu ve Mart ayına kadar karar vermiş olacağını söyledi" ifadelerini kullanmıştı.

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