Türkiye Gazetesi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir lise önüne yaşanılan kavgada kan aktı. 18 yaşındaki kickboksçu Muhammed Mustafa K, tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. Genç, kanlar içinde yere yığılırken zanlı kaçtı. Vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı, ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan Muhammed Mustafa K, doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, güvenlik güçleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, her yerde katil zanlısını arıyor.

Kadın çalışanlar erkek şiddetine karşı kickboks öğreniyor Kadına yönelik artan şiddet ve cinayet olaylarına karşı farkındalık oluşturmak isteyen Seyidoğlu Gıda, tüm kadın çalışanlarına kickboks dalında 3 kez Türkiye Şampiyonu olmuş ünlü sporcu Hakan Demiray tarafından savunma eğitimi vermeye başladı.

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