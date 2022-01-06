Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'u penaltılarda 4-2 yenerek şampiyon olan Beşiktaş'ı tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TFF Turkcell Süper Kupa 2021'i kazanan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş camiasını en içten dileklerimle tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.



Katar'da Süper Kupa'yı Beşiktaş kaldırdı Turkcell Süper Kupa'da Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. İki rakip, Katar'ın başkenti Doha'da kozlarını paylaştı. Kupanın sahibi Beşiktaş oldu.



Erdoğan’dan gençlere istihdam müjdesi: Yeni mezuna iş kapısı açacak Kabine Toplantısı'nın ardından vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalar yapmasının yanı sıra yeni mezun gençlerin istihdamının teşvik edilmesi adına, işletmelere 100 bin lira destek verileceğinin müjdesini de duyurdu.