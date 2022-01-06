Türkiye Gazetesi

Sivasspor’un 34 yaşındaki başarılı oyuncusu Max Gradel, baba acısıyla sarsıldı.

Ülkesinin milli takımında bulunan ve gelen bu ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşayan Gradel şu anda Afrika’da bulunuyor.

SİVASSPOR'DAN TAZİYE MESAJI

Kırmızı-beyazlı kulüp ise Gradel’in vefat eden babası için taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Fildişi Sahilli futbolcumuz Max Gradel'in babasının vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Max Gradel'in acısını en içten duygularımızla paylaşarak taziye dileklerimizi iletiyor, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Sivasspor'un en golcüsü Max Gradel Ligde 26 haftada 8 kez fileleri havalandıran Max Gradel, kırmızı-beyazlılarda en golcü isim oldu.

Sivasspor'un yeni transferi Max Gradel: Gol atmak ve attırmak için geldim Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Max Gradel, gol atmak, attırmak, stadyumda güzel atmosfer yaşatmak ve yaşamak için kırmızı-beyazlı kulübü tercih ettiğini belirtti.

Sivasspor, Max Gradel'i transfer ettiğini açıkladı Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Fildişi Sahilli futbolcu Max Gradel'i transfer etti.