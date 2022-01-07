Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Vitor Pereira kapının önüne konunca geçiş hocalarına kalan Fenerbahçe’de futbolcuların motivasyonu üst düzeyde. İlk yarıyı Malatya galibiyetiyle moralli tamamlayan sarı lacivertliler, Adana Demir’i yenerek seri yakalamayı hedefliyor. Bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe’de ipleri eline alan Kaptan Mesut Özil, arkadaşlarını motive ediyor. İdmanlardaki hırsıyla dikkat çeken dünya yıldızı, bire bir görüşmeler yaparak takımı zihinsel olarak ikinci yarıya hazırlıyor.

İki kupayı da istiyoruz

Camianın başarıya açlığına vurgu yapan Mesut “Bu taraftar bizi asla yalnız bırakmadı. Onlara çok daha iyisini sunmak zorundayız. İkinci yarıda daha çok mücadele ederek hedefe yürümeliyiz. Rakiplerin ne yaptığıyla ilgilenmeden, biz üzerimize düşeni fazlasıyla gerçekleştirmeliyiz. Önümüzde iki kupa var. Her ikisini de kaldırabiliriz” sözleriyle arkadaşlarını ikinci yarıya hazırlıyor. Teknik direktör yokluğuna rağmen sarı lacivertlilerin temposu parmak ısırtıyor.

Ahmet Çakar yılın bombasını patlattı! Yılmaz Vural Fenerbahçe’ye gidiyor Teknik direktörlük arayışına devam eden Fenerbahçe, halen aradığı hocayı bulmuş değil. Birçok isimle anlaştığı yada konuşulduğu iddia edilirken, Ahmet Çakar’dan sürpriz bir itiraf geldi. Fenerbahçe’nin hoca adaylarından olan Yılmaz Vural’ın Sarı-Lacivertlilerle anlaştığını söyledi. Ünlü sanatçı Zafer Algöz ve Yılmaz Vural’la bir araya gelen Ahmet Çakar, "Yılmaz Vural hocam Fenerbahçe'ye hayırlı olsun" mesajını paylaştı. Çakar, paylaşımının ardından video yayınlayarak iddiaları güçlendirdi.

Fenerbahçe kasanın ağzını açtı: Löw’ün inadı kırılmadı Hoca arayan sarı lacivertliler, Joachim Löw’ün kapısını aşındırmaya devam ediyor. Ali Koç’un bizzat sürdürdüğü operasyon 6 milyon avroluk teklife rağmen sonuç vermedi.