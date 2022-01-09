Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un kendi sahasında oynadığı Yeni Malatyaspor maçını izlemeye kente gelen Trabzonspor’un eski başkanı Nuri Albayrak ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, gazetecilerle bir araya gelerek Trabzonspor’un şampiyonluk yarışı hakkında değerlendirmelerde bulundular.

“SAĞLAM ADIMLARLA İLERLEMELİ”

Yeni yapılan TSYD Trabzon Şubesi’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Nuri Albayrak, yeni binanın son derece modern ve Trabzon basınına yakıştığını söyledi. Trabzon şehrinin her zaman şampiyonluk mücadelesi verdiğini ve bu konuda çok deneyimli olduğunu ifade eden Albayrak, "Öncellikle camianın kenetlenerek şampiyonluk yolunda inancını ortaya koyması çok önemli. Trabzonspor, pandemi sonrası stadın doluluk oranı ile de lider. Taraftarı ile kenetlenip, başarıya kilitlenmiş bir takım var. Şu anda Trabzonspor büyük avantaj sağlasa da, yine de sağlam adımlarla gitmeli" dedi.

“18 FİNAL MAÇI VAR”

Trabzonspor’un doğru planlama ile bu kadar ilerlediğini söyleyen Albayrak, "Trabzonspor'un önünde 18 final maçı var ve öncelik bu maçları kazanmak gerekiyor. Ara transferde daha da güçleneceğine inandığım Trabzonspor'u taraftarı, şehri daha fazla sahiplenip, daha fazla destekleyip mutlu sona birlikte ulaşmanın hesabı yapılmalı" diye konuştu

Ziyaretin ardından TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, Albayrak'a derneğe yaptığı katkılardan ötürü plaket verdi.

BAŞARIDA ÖNEMLİ ETKEN

VAR sistemiyle ile ilgilide konuşan Nuri Albayrak, “Artık keyfi düdük çalma devri sona erdi. Bu da Anadolu takımlarının başarısında önemli bir yer tutuyor” ifadesini kullandı. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu da Türk futboluna herkesin katkı sağlaması gerektiğini belirterek, Trabzon'un güçlü yerel basınıyla da örnek teşkil ettiğini anlattı.

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