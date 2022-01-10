Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç ve yöneticisi Selahattin Baki’nin koronavirüse yakalanmasıyla sekteye uğrayan teknik direktör arayışları tam gaz başlıyor. Başkan Koç’un karantinası bugün sona ererken, Baki’nin de yarın sahaya inmesi bekleniyor. Koç’un, şu ana kadar yaptığı teklifleri geri çeviren Joachim Löw’ü ikna etmek için eli yükselterek bir görüşme daha yapacağı belirtiliyor. Slaven Bilic’in ise Alman hocadan ret cevabı gelirse masaya davet edilmesi bekleniyor.

Meraklı bekleyiş

Tabii sürprizlere de hazır olmak gerek. Zira yıllardır Fenerbahçe hayali kuran Yılmaz Vural’dan ciddi bir açıklama geldi. Daha önce Fenerbahçe ile iki defa anlaşan ancak çalışma imkânı bulamayan ünü teknik adam, sarı lacivertli yöneticilerin kendisiyle temasa geçtiğini ifade etti. Vural, “Beni arayıp teklifte bulundular ancak son kararı Ali Koç verir. Bakalım ne olacak” açıklamasını yaptı. Öte yandan takımın sezon sonuna kadar Zeki Murat Göle’de kalacağı da dillendirilmeye başlandı.

Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe ısrarı sürüyor Yılmaz Vural’dan teknik direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe için flaş açıklama.