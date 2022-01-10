Türkiye Gazetesi

Türk futbol tarihinde genel anlamda süren ligdeki üç büyükler zirve yarışı bu sezon tepek taklak oldu. Bir türlü istediği performansları yakalayamayan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe son olarak çözümü teknik direktör değiştirmekte buldu. Böylelikle; üç büyükler 45 sezon sonra aynı yıl teknik direktör değiştirdi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, daha önce Trabzonspor'un şampiyonluğa ulaştığı 1975-1976 sezonunda da aynı yıl teknik direktörlerini değiştirmişti.

ÜÇ BÜYÜKLERDE YAPRAK DÖKÜMÜ

Türk futbolunda en çok şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 2021-2022 sezonunda aldıkları kötü sonuçların ardından teknik heyetlerini değiştirmeyi tercih etti. Beşiktaş, Sergen Yalçın'la, Fenerbahçe Portekizli Vitor Pereira ile yollarını ayırdıktan sonra Galatasaray da Fatih Terim'le devam etmeme kararı aldı.

Şampiyonluk yarışından uzakta kalan 3 ekip, daha önce Trabzonspor'un şampiyonluğa ulaştığı 1975-1976 sezonunda da aynı yıl teknik direktörlerini değiştirmişti.

1959'da Milli Lig adıyla başlayan Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ikinci kez aynı sezonda teknik direktörleriyle yollarını ayırdı.

Trabzonspor'un şampiyonluğa ulaştığı 1975-1976'da Beşiktaş'ta Alman Horst Buhtz ve Gündüz Tekin Onay, Fenerbahçe'de Didi, Abdullah Gegiç ve Necdet Niş, Galatasaray'da ise Turgan Ece, Don Howe ve Fethi Demircan görev almıştı.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi Son dakika haberine göre; Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim ile yollarını ayırdı. Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın istifasını kabul etti Duygusal bir şekilde veda eden tecrübeli çalıştırıcı, sezonun geri kalanında artık faydalı olamayacağını ve zarar vermek istemediğini belirterek “Burası benim evim. Elbet bir gün yeniden buluşuruz” dedi.

Beşiktaş derbisi bardağı taşırmıştı, bileti kesildi... Pereira'nın sözleşmesini feshedildi Fenerbahçe'nin kötü giden grafiği sonrası bir süredir takımdan gönderileceği konuşulan Teknik Direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesi feshedildi. Sarı lacivertli kulüpteki ikinci dönemine, 'Yarım kalan işimi tamamlamaya geldim' iddiasıyla başlayan Vitor Pereira ligin ilk yarısını bile bitiremedi.