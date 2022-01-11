Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi, Youtube kanalında yepyeni bir program başladı. Hakan Dede ile 'Top Sende' programına konuşan spor yorumcusu Tahir Kum, Galatasaray’daki Fatih Terim krizinin perde arkasını değerlendirdi.

“FATİH HOCANIN YAZILI AÇIKLAMASINDA SÜRECİN BAŞLADIĞINI GÖRMÜŞ OLDUK”

Galatasaray’daki Fatih Terim krizinin nasıl bir sürçten geçtiğine dair bilgiler veren gazeteci Tahir Kum, “3 Ocak günü TGRT Futbol Ekstra programından Fatih Terim’in ilk ayrılacağını söyledik. Kamuoyu şaşkınlıkla karşıladı. Fatih Terim’in Galatasaray’da kredisi tükenmez. Fatih hocanın görevden alınması kimsenin aklının ucundan geçmezdi. TGRT ekranlarından ilk kez duydular. Fatih hocanın yaptığı yazılı açıklamayla da böyle bir sürecin başlandığını görmüş olduk.” dedi.

“GALATASARAY TARİHİNDE İLK KEZ FATİH HOCA YARGILANDI”

Galatasaray tarihinde ilk kez Fatih Terim’in yargılandığını ve tepki aldığını belirten Kum, “Guardiola’nın yardımcısının Türkiye’ye geleceğini yine TGRT ekranlarında duyurmuştuk. Kayseri deplasmanından alınan farklı yenilgiden sonra Galatasaray yönetiminde Fatih hocaya karşı bir homurdanma başladı. Galatasaray tarihinde ilk kez Fatih hoca yargılandı. Burak Elmas bu işlere set çekmeye, göğüs germeye çalışsa da dayanamadı.” açıklamasında bulundu.

“BİLEREK İSTEYEREK KENDİNİ ATTIRDI”

Fenerbahçe derbisinde Fatih Terim’in ceza alacağını bilmesine rağmen hakemle konuşmaya girip kendini bilerek attırdığını söyleyen Kum, Fenerbahçe derbisinde Fatih hoca ceza alacağını bilmesine rağmen kendini attırdı. Bu olay Fatih hocayla Burak Elmas’ın arasındaki abi kardeş ilişkisinin bozulmasına sebep olan ilk hadise. Fatih hocanın 6 maç ceza alarak saha kenarında olmaması maalesef Galatasaray’ın şuanki durumuna gelmesinin en büyük sebebi. Fatih hocanın varlığı diğer teknik adamların varlığından daha farklı. Para verdiğiniz adam kendini sorumsuzca kendini atıyorsa bunun da bedelini ödeyeceksiniz. Fatih Terim’in disiplin kuruluna sevk edilip ceza alması sayın Burak Elması, sayın abim dediği babam dediği Fatih Terim’le soğumasına sebep oldu.” ifadelerini kullandı.

BURAK ELMAS’I ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Fatih Terim’in ayrılığının ardından taraftarın Florya Metin Oktay tesislerinde yaptığı tezahüratların, aynı zamanda İmparatorun evinin kapısının önünde atılan sloganları değerlendiren futbol yorumcusu Tahir Kum, “Burak Elmas’ı zor günler bekliyor. Fatih Terim olayı ile birlikte yaşanan ekonomik krizle Sayın Burak Elmas yönetimini büyük ihtimalle Nisan ya da Mayıs ayında olağanüstü kurula gitmesi yüksektir.” dedi.

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