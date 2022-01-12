Türkiye Gazetesi

Milli oyuncu Merih Demiral, İtalya Kupası son 16 turunda takımı Atalanta'nın, Venezia'yı 2-0 yenerek çeyrek finale kaldığı maçın ardından, geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık'ı arkadaşlarıyla birlikte andı.

ÇALIK'IN İSMİNİN YAZDIĞI TİŞÖRTLE FOTOĞRAF ÇEKİLDİLER

İtalya Kupası son 16 turunda Atalanta Venezia'yı konuk etti. Milli oyuncu Merih Demiral'ın da 90 dakika forma giydiği mücadelede ev sahibi Atalanta sahadan 2-0 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.



Maçın ardından milli oyuncu Merih Demiral ve takım arkadaşları geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı unutmadı. Demiral ve takım arkadaşları Ahmet Çalık'ın isminin yazdığı tişörtle fotoğraf çekilerek genç oyuncuyu andı.

Konyaspor’dan anlamlı hareket: Ahmet Çalık’ın forma numarasını emekli ettiler Süper Lig ekiplerinden Konyaspor’un 27 yaşındaki futbolcusu Ahmet Çalık, dün geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmişti. Milli futbolcunun ölümüyle futbol camiası derinden sarsılırken, birçok kulüpten taziye mesajları gelmişti. Konyaspor kulübünden de anlamla bir hamle geldi. Konyaspor resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ahmet Çalık’ın giydiği 6 numarayı ömür boyu emekliliğe çıkardığını duyurdu.

Ahmet Çalık Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı Bu sabah geçirdiği trafik kazasının ardından olay yerinde hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ahmet Çalık’ın ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı: Emniyet kemeri takılı değildi Konyaspor’un 27 yaşındaki futbolcusu Ahmet Çalık, Ankara-Niğde karayolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Otomobiliyle şarampole yuvarlanan Çalık, kazada hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından ise Çalık’ın aracında emniyet kemeri kullanmadığı, ikaz sesini kapatmak için de emniyet kemerini kesip tokasını taktığı bu yüzden ise araçlar beraber fırladığı iddia edildi. Soruşturma devam ederken TGRT Haber, olay yerine giderek acı olayın detaylarına ulaştı.

En mutlu günü için Ankara’ya gitmişti: Ahmet Çalık’ın ölümüyle ilgili kahreden detay Konyaspor’un savunmacı oyuncusu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. 27 yaşındaki Milli futbolcunun Konya’dan Ankara’ya nikah günü almak için geldiği öğrenildi.

Futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! Konyaspor’un 27 yaşındaki futbolcusu Ahmet Çalık, Ankara-Niğde kara yolunda trafik kazası geçirdi. Geçirdiği kazada Çalık, hayatını kaybetti. 2016-17 sezonun ara transfer döneminde Galatasaray’a transfer olan Ahmet Çalık, 2020 yılında Konyaspor’a transfer olmuştu.