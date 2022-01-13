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Altay, Mustafa Denizli ile yollarını ayırdı
13.01.2022 - 18:45 | Son Güncelleme: 13.01.2022 - 18:49
Türkiye Gazetesi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, görevinden ayrıldı.
Etiketler : altay,mustafa denizli,futbol,
816863 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/816863.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TRABZONSPOR A.Ş.
20
15
4
1
23
49
02
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
20
11
6
3
16
39
03
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
20
10
4
6
10
34
04
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
20
9
6
5
6
33
05
FENERBAHÇE A.Ş.
20
9
5
6
7
32
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
20
10
2
8
2
32
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
20
9
4
7
0
31
08
DEMİR GRUP SİVASSPOR
20
7
8
5
7
29
09
BEŞİKTAŞ A.Ş.
20
8
5
7
2
29
10
AYTEMİZ ALANYASPOR
20
8
5
7
-2
29
11
YUKATEL KAYSERİSPOR
20
7
6
7
0
27
12
GALATASARAY A.Ş.
20
7
6
7
0
27
13
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
20
7
6
7
-3
27
14
GZT GİRESUNSPOR
20
7
4
9
1
25
15
FRAPORT TAV ANTALYASPOR
20
6
4
10
-10
22
16
GÖZTEPE A.Ş.
20
4
6
10
-6
18
17
KASIMPAŞA A.Ş.
20
4
6
10
-7
18
18
ALTAY
20
5
3
12
-10
18
19
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
20
5
3
12
-17
18
20
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
20
4
3
13
-19
15
Süper Lig Fikstür
21.Hafta Maçları
14.01.2022 20:00
Beşiktaş - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
14.01.2022 20:00
öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Göztepe
15.01.2022
Başakşehir - Konyaspor
15.01.2022 13:30
Adana Demirspor A.ş. - Yukatel Kayserispor
15.01.2022 16:00
Sivasspor - Trabzonspor
15.01.2022 16:00
Vavacars Fatih Karagümrük - Rizespor
15.01.2022 19:00
Fraport Tav Antalyaspor - Fenerbahçe
16.01.2022 13:30
Altay - Alanyaspor
16.01.2022 16:00
Gzt Giresunspor - Kasimpaşa
16.01.2022 19:00
Atakaş Hatayspor - Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
19
13
3
3
20
42
02
MKE ANKARAGÜCÜ
19
12
3
4
16
39
03
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
19
11
4
4
11
37
04
EYÜPSPOR
19
10
5
4
8
35
05
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
19
10
2
7
12
32
06
İSTANBULSPOR A.Ş.
19
9
3
7
4
30
07
ADANASPOR A.Ş.
19
8
5
6
3
29
08
YILPORT SAMSUNSPOR
18
7
6
5
3
27
09
GENÇLERBİRLİĞİ
19
8
2
9
-3
26
10
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
19
6
6
7
0
24
11
TUZLASPOR A.Ş.
19
6
6
7
0
24
12
KOCAELİSPOR
19
7
3
9
-4
24
13
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
19
6
4
9
-5
22
14
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
19
6
4
9
-5
22
15
NASADOGE MENEMENSPOR
19
5
7
7
-10
22
16
ALTINORDU
19
7
1
11
-12
22
17
BURSASPOR
19
5
4
10
-8
19
18
ALTAŞ DENİZLİSPOR
19
5
4
10
-10
19
1. Lig Fikstür
21.Hafta Maçları
14.01.2022 20:00
Nasadoge Menemenspor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
15.01.2022 13:30
Altaş Denizlispor - Manisa Futbol Kulübü
15.01.2022 16:00
Istanbulspor - Bereket Sigorta ümraniyespor
15.01.2022 19:00
Kocaelispor - Ankaragücü
16.01.2022 13:30
Tuzlaspor A.ş. - Altinordu
16.01.2022 13:30
Ankara Keçiörengücü - Eyüpspor
16.01.2022 16:00
Balikesirspor - Yilport Samsunspor
16.01.2022 19:00
Bursaspor - Erzurumspor
17.01.2022 20:00
Gençlerbirliği - Adanaspor