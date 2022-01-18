Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’ın şampiyonluk parolasıyla başladığı sezondaki sert düşüşü Hatay karşısında da devam etti. Sarı kırmızılılar 4-2’lik Hatayspor mağlubiyetinin ardından 13. sıraya gerilerken, sonuncu Yeni Malatyaspor’un sadece 12 puan üstünde yer aldı. Kötü gidişatı çiçeği burnunda yeni teknik direktör Domenec Torrent de durduramadı. Yönetimin Fatih Terim sonrası İspanyol teknik adama medya önünde imza töreni düzenlememesi de dikkatleri çekmişti.

Torrent ifşa etti

İlk defa Hatayspor maçının ardından soruları cevaplayan Torrent, Işıtan Gün ve Burak Elmas’ın söylediklerinin aksine yardımcılık için değil birinci adamlık için anlaştıklarını itiraf etti. İspanyol teknik adam ayrıca Terim’in ‘sabır’ isteğine benzer bir söylemde bulunup transfer ve süre talep etti. Bu durum camia içinde hem Fatih Terim’in ayrılış sürecini hem de aynı isteklerin olmasına rağmen o zaman neden hoca değişikliği yapıldı diye tepkileri beraberinde getirdi.

Erken seçim baskısı

Camia içinde hakem hatalarına gereken sertlikte cevap verilmediği ve kulübün haklarının korunmadığı yönünde görüş hâkim olurken yönetim kurulunda yer alan Işıtan Gün ve Selim Sefada’nın geçtiğimiz günlerde ortaya serilen kadınları aşağılayıcı eski tweet’lerinin ardından da bu iki isme karşı gerekenin yapılmadığı dile getirilmeye başladı. Yedi aydır görevde olan Burak Elmas yönetimine erken seçim kararı alınması için baskılar artmaya başladı.

TARİHİN EN KÖTÜSÜ

Galatasaray, Süper Lig’de 3 puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan bu yana 21. haftalar itibarıyla en kötü performansını bu yıl yaşamış oldu. Cimbom şu ana kadar sadece 7 galibiyet alabilirken 6 da beraberlik yaşadı. Sahadan 8 defa ise mağlubiyetle ayrıldı.

YENİ ANTRENÖR

Fatih Terim’den sonra teknik direktörlük koltuğuna geçen Domenec Torrent ekibini kurmaya devam ediyor. İspanyol teknik adam yardımcılıklarına Jordi Gris Vila ve Jordi Guerrero Costa getirdikten sonra Ricard Segarra’yı kaleci antrenörü olarak da ekibine dâhil etti.

TORRENT SIKINTILI

Hatay’da ağır bir darbe yiyen Galatasaray, üç gün sonra Kasımpaşa’yı evinde ağırlayacak. Daha takımı tanıma fırsatı bulamadan maça çıkan yeni teknik direktör Domenec Torrent bu defa da Taylan ve Berkan’ın cezalı duruma düşmesiyle kara kara düşünmeye başladı.

Başkan sinirden ağlıyor!

Galatasaray’ın Hatay’a 4-2 kaybettiği mücadele sonrası Hakem Erkan Özdamar’ın çaldığı ve çalmadığı düdükler tartışmaları da beraberinde getirdi. Kerem’e ceza sahası içinde yapılan müdahalenin es geçilmesi, Kamara’ya çıkmayan kırmızı kart, Hatay’ın ikinci golü öncesi yapılan faulün atlanması ve üçüncü gol öncesindeki pozisyonda kalkmayan ofsayt bayrağı sarı kırmızılıları çileden çıkardı.

Düdüğünü asmalı

Sportif AŞ yöneticisi Nihat Kırmızı yaptığı açıklamada “Camiamız kendi içerisinde ufak tefek sorunlar yaşayabilir; ama dışarıdaki bütün müdahalelere karşı biz yekvücut olup hepsinin hakkından geleceğiz” derken “TFF’ye gittik, gerekirse Bakan’ımıza kadar gideceğiz. Belki de daha yüksek yerlere başvuracağız. Bu hakemin düdüğünü asması gerekiyor. Başkan’ımız sinirden ağlıyor” ifadelerini kullandı.

Burak Elmas: Terim'le ayrılık kararını ben verdim Galatasaray'ın Başkanı Burak Elmas, "Ben de çok üzüldüm fakat saha sonuçları bunu gerektirdi. Yeni teknik direktörümüz Domenec Torrent'tir" açıklaması yaptı.

Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Torrent’in sözleşme detayları ortaya çıktı! Fatih Terim’in gönderilmesinin ardından Galatasaray’ın başına getirilen İspanyol teknik direktör Domenec Torrent, daha ilk maçına çıkmadan gündem olmaya devam ediyor. 1.5 yıllığına takımın başına getirilen ve yıllık 1 milyon Euro alacağı belirtilen Domenec’in Sarı-Kırmızılı takımı dördüncü yapsa bile ekstra ücret alacağı öğrenildi. Aynı zamanda hocadan memnun kalınmazsa tazminatsız gönderilecek.