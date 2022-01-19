Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’da Fatih Terim’in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent takımı yakından tanıdıkça transfer listesini de şekillendiriyor. İspanyol teknik adam, Hatayspor mağlubiyetinin ardından Başkan Burak Elmas ile bir görüşme gerçekleştirdi. Daha önce ‘olmazsa olmaz’ olarak ön libero mevkisini belirleyen Domenec Torrent bu listeye sol bek de ekledi. Ancak Başkan Burak Elmas, kulübün içinde bulunduğu mali durumun altını çizerek şu an için mevcut kadrodan oyuncu yollamadan yeni isimler alamayacaklarını söyledi.

LİSTE BELLİ OLDU

Torrent ise bu cevap karşısında kadroda düşünmediği isimleri belirlediğini Başkan’a iletti. Babel, Aanholt, Yedlin ve Luyindama için gelecek tekliflerin değerlendirilmesini isteyen İspanyol teknik adam, yapılacak takviyeler için de geç kalınmaması gerektiğini bildirdi. Torrent’in düşünülen sistem için hayati önem taşıyan ön libero bölgesi için geniş bir listesi olduğu öğrenilirken gündeme adı daha önce Galatasaray ile anılan Amadou Diawara geldi. Roma’da forma şansı bulamayan 24 yaşındaki oyuncu için kiralık teklifi yapılması planlanıyor.

GÜN’DE SON DURUM

Galatasaray’da sular durulmuyor. Dün yapılan yönetim kurulu toplantısında camianın beklentisi eski sosyal medya paylaşımları ortaya çıkan ve tepki çeken Işıtan Gün’ün istifasıydı. Ancak Hollanda’ya giden Gün, toplantıya katılmadı. Bazı yöneticilerin Işıtan Gün’ün durumundan rahatsızlık duyduğu ve bunu da Başkan’a ilettiği öğrenildi.

RIERA GÖREVE BAŞLADI

Torrent’in yardımcılıklarına Jordi Gris Vila ve Jordi Guerrero Costa getirilirken R. Segarra da kaleci antrenörü olmuştu. Yönetim, Torrent’e yardımcı olması için kulübü iyi bilen bir isim daha düşünüyordu. Bu konuda düşünülen Tuğberk Tanrıvermiş, Spezia’dan izin alamadı, yerine Albert Riera işbaşı yaptı.

Galatasaray'da Burak Elmas'ın koltuğu sallanıyor Yöneticiler Işıtan Gün ve Selim Sefada’nın ortaya çıkan eski tweet’leri karşısında sessiz kalınması ve Terim görev başındayken hoca arayışları tartışmaları alevlendirdi

Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Torrent’in sözleşme detayları ortaya çıktı! Fatih Terim’in gönderilmesinin ardından Galatasaray’ın başına getirilen İspanyol teknik direktör Domenec Torrent, daha ilk maçına çıkmadan gündem olmaya devam ediyor. 1.5 yıllığına takımın başına getirilen ve yıllık 1 milyon Euro alacağı belirtilen Domenec’in Sarı-Kırmızılı takımı dördüncü yapsa bile ekstra ücret alacağı öğrenildi. Aynı zamanda hocadan memnun kalınmazsa tazminatsız gönderilecek.