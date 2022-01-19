Türkiye Gazetesi

Zorlu kış koşullarının hakim olduğu Rize'de, Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan maç sekteye uğradı. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftası kapsamında, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan Çaykur Rizespor - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması, 23. dakikasında etkisini arttıran yoğun kar yağışı yüzünden durduruldu. Karşılaşma yarın kaldığı yerden gerçekleşecek.

23. DAKİKADA OYUN DURDU

23. dakikada hakemler ve oyuncular soyunma odasına giderken, maçın bugün oynanmayacağı açıklandı. Çaykur Rizespor Fraport TAV Antalyaspor maçı, yarın (20 Ocak 2022) saat 17.00'de kaldığı yerden devam edecek.

Ligde 22. hafta mücadelesinde dün kar yağışı nedeniyle yarıda kalan Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmasının elverişsiz hava ve saha koşulları devam ettiği için ertelenmesinin ardından Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçıda aynı gerekçeyle ertelenmişti.

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı ertelendi Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında daha önce 21 Ocak'ta oynanması planlanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı, 22 Ocak Cumartesi gününe alındı.

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı ertelendi Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle, 2. yarı başlamadan tatil edildi.